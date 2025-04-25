İhlas Vakfı 2025 Kurban Hisse Bedellerini Açıkladı

İSTANBUL (İHA) – İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın 2025 yılı kurban hisse bedellerini açıkladı. Aydın, yurt dışı kurban hisse bedelinin 4 bin 500 TL, yurt içi kurban hisse bedelinin de 15 bin TL olarak belirlendiğini söyledi.

İhlas Vakfı vekaleten kurban kesim ve dağıtım organizasyonlarına devam ediyor. İhlas Vakfı bu yıl 6 ülkede kurban bağışı yapanların kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, vakfın bu yılki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, "Bu yıl yurt dışı hisse vekalet bedeli 4 bin 500 lira yurt içi hisse vekalet bedeli de 15 bin lira. Yurt içinde yurtlarımızın olduğu şehirlerde kesim yapacağız. Yurt dışında Çad, Somali, Uganda, Tanzanya, Afganistan ve Hindistan'da kesim yapacağız" dedi.

Kurban etlerini ihtiyacı olanlara ulaştırdıklarını ifade eden Aydın, "Kestiğimiz kurban etleri Asya ve Afrika'da ihtiyacı olanlara veriliyor. Kurban Allah rızası için kesilmeli" diye konuştu.

Aydın, "Kurbanlık hayvanlara tek tek bakıyoruz. İki yaşını doldurduğunda hayvan kesilebilir oluyor, hayvanın gözü kör, kuyruğu kopuk olmamalı. Sığır hayvanı iki yaşını doldurduğunda alt çenedeki ön dişlerini döker, ardından daha büyük dişleri çıkar. Biz buna kapak atma diyoruz, bu iki dişin çıkması iki yaşını doldurduğu anlamına gelir. Hayvan seçiminde dikkatli davranıyoruz" şeklinde konuştu.

Kurban kesiminde vekalet konusu hakkında da bilgi veren Aydın, "Umumi vekil tayin ederek vekalet verilir. Kurbanın kesiminin her aşamasının vekaleti alınır. Büyükbaş hayvanda 7 hisseye kadar kurban olur. Biz 7 kişinin adına kurban alıp dini görevi yerine getiriyoruz. Kişi kendisi kurbanını kesmiyorsa vekalet şarttır" ifadelerini kullandı.

Hayırseverlere kurban videolarını da ilettiklerini dile getiren Aydın, "İhlas Vakfı'na kurban vekaleti veren hayırseverlere kurban kesim videolarını en geç bir hafta içinde iletiyoruz. Kurbanın kesiminde her aşamayı hayırseverler görebiliyor. Vakfımızın telefon numarası ve web sitesi üzerinden bize ulaşabilirler" diye konuştu. - İSTANBUL