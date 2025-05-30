İhlas Mağazası, Karabük'te 219'uncu Şubesini Açtı

İhlas Mağazası, Türkiye'de 219'uncu mağazasını Karabük'e açtı. Mağaza, düzenlenen törenle kapılarını vatandaşlara açtı.

İhlas Pazarlamaya ait 219.'uncu mağaza Karabük Merkez Bayır Mahalle Gazipaşa Caddesi'nde törenle hizmete açıldı. Törene İhlas Pazarlama Zonguldak Bölge Müdürü Mustafa Değirmenci, Servisler Bölge Müdürü Sadık Hamzaçebi, İhlas Pazarlama Kastamonu Bölge Müdürü Ali Şavaş, İhlas Haber Ajansı Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Kılıç, Karabük Sebzeciler Balıkçılar Kasaplar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Cuma Kara, Karabük Kahveciler Lokantacılar Pastacılar Fırıncılar ve Bakkallar Esnaf Odası başkanı Fikret Arslan ile, İhlas Pazarlama birim müdürleri ve mağaza yetkilileri katıldı. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı mağaza, kurdele kesimi ve duanın ardından kapılarını vatandaşlara açtı.

"Türkiye'nin her yerinde İhlas Mağazacılık büyüyor"

Mağazanın açılışında konuşan İhlas Pazarlama Zonguldak Bölge Müdürü Mustafa Değirmenci, " İhlas Pazarlama Genel Müdürümüz Orhan Korkusuz beyin vizyon, teşvik ve destekleriyle Türkiye'de 219'uncu şubesini Karabük'e açmaktan dolayı mutluyuz. Amacımız halkımıza ürünleri avantajlı sağlamak. Ev tekstili, beyaz eşya gibi bir evde bulunabilecek her şey mağazalarımızda mevcuttur. Yeni kompset mağazacılık aylayışı ile daha bol çeşit ürünle uzun bir aradan sonra yeniden Karabük'te hizmete başlıyoruz. Türkiye'nin her yerinde İhlas Mağazacılık büyüyor, biz de bölgemizde bu büyümeye ayak uydurmaya çalışıyoruz, Karabükümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Değirmenci'nin konuşmasının ardından açılış töreni çerçevesinde dualar eşliğinde kurdele kesimi yapıldı. - KARABÜK