Haberler

Ihlamurda bolluk fiyatı düşürdü, çiçekli ıhlamurun kilosu 1500 TL oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ihlamurda bolluk fiyatı düşürdü, çiçekli ıhlamurun kilosu 1500 TL oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçen yıl kilosu 2 bin 500 TL'ye kadar çıkan çiçekli ıhlamur, bu yıl bolluk sayesinde 1500 TL'den satılıyor. Samsun'da esnaf Recai Doğanay, uzun yıllar sonra ilk kez fiyatın gerilediğini, ıhlamurun bu sene bol olduğunu söyledi.

Bazı dönemlerde kilosu altınla yarışan ıhlamurda yaşanan bolluk, fiyatlara olumlu yansıdı. Geçen yıl kilosu 2 bin 500 TL'ye kadar çıkan çiçekli ıhlamur, bu yıl bin 500 TL'den satışa sunuluyor.

Soğuk havaların ve kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden ıhlamur, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte aktarlardaki yerini aldı. Geçen yıl kilosu ortalama 2 bin TL, çiçekli olanları ise 2 bin 500 TL'ye satılan ıhlamur, bu yıl bolluk nedeniyle daha uygun fiyattan tüketiciye ulaşıyor. Uzun yıllar sonra ilk kez fiyatı gerileyen ıhlamur, tek başına ya da çeşitli kış çaylarıyla birlikte tüketiliyor.

"Ihlamurun fiyatı ilk kez düştü, bu sene bolluk var"

Ihlamurda bu yıl yaşanan bolluğun fiyatlara da yansıdığını belirten esnaf Recai Doğanay, " Samsun'a kış biraz erken geldi. Kışlık ürünlere rağbet yavaş yavaş başlıyor. Gribal enfeksiyon, boğaz enfeksiyonları, nezle, faranjit gibi durumlar görülmeye başladı. Böyle olunca kış çaylarına ve özellikle ıhlamura rağbet var. Ihlamur bu sene oldukça bol. Geçtiğimiz yıllara göre bir hayli fazla ıhlamur var" dedi.

Ihlamurun uzun yıllardır pahalı olmasının nedenlerinden birinin vatandaşların ürünü yeterince toplamaması olduğunu ifade eden Doğanay, "Toplaması da zahmetli bir iş. Bu sene ıhlamur oldukça fazla ve hemen hemen ürünü olan herkes topladı. İlk defa bu yıl ıhlamurun kilosu geçen yılın fiyatının altında. Geçen yıl ortalama 2 bin TL civarındaydı, çiçeği daha bol olanlar ise 2 bin 500 TL'den satılıyordu. Bu sene ise kilosunu bin 500 TL'den satıyoruz" diye konuştu.

Kış çaylarının da ıhlamurla birlikte tercih edildiğini söyleyen Doğanay, "Ada çayı, zencefil, tarçın, karanfil, kuşburnu ve keçiboynuzu gibi ürünlerle birlikte kullanılıyor. Bunlar ıhlamurla beraber veya ıhlamur kaynadıktan sonra içerisine atılıyor. Limon ve balla tatlandırarak tüketenler de var" ifadelerini kullandı.

Ihlamur nasıl hazırlanır?

Ihlamurun uzun süre kaynatılmaması gerektiğini belirten Doğanay, geleneksel hazırlama yöntemine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Eskiler ıhlamuru sobaların üzerine koyup kaynatırlarmış. Makbul olan o mudur, bilemiyorum. Biz şöyle tarif ediyoruz: Önce suyu güzelce kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra ıhlamuru içerisine atıyoruz ve altını kapatıyoruz. Yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra tüketilmesini uygun buluyoruz. Ihlamurun aynı gün içerisinde hazırlanıp içilmesi daha iyi olur. Taze olan daha makbuldür diye biliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haliç Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan şahıs 2 saatte ikna edildi

İstanbul'da nefes kesen anlar kamerada
Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi
ABD ordusunda 65 yıl sonra bir ilk! İnfaz tarihini açıkladılar

Dünyanın kilitlendiği tarihi infaz için geri sayım başladı
Derin Mermerci'nin 200 yıllık yalısına vapur çarptı! O anlar kamerada

"Yalı hayatı korkunç" demişti! Gece yarısı kabusu yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular

Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de tarih yazıyor
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada

110 yıl sonra kutsal topraklara dönüş! Türk askeri için tarihi plan
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri

İşte fon soruşturmasında adı geçen iş insanının son görüntüleri
Çorum'da katliam gibi kaza! Dün nişanlanan çift de dahil 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kazada 4 kişi öldü! Kahreden detay sonradan ortaya çıktı
İngiltere'den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya'ya son anlarda mat oldu

İngiltere'den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya ile karşılaştı! İşte sonuç
TFF tarafından 3 puanı silinen Ankaragücü Başkanı Alparslan'dan ilginç çıkış

TFF tarafından 3 puanı silinen ünlü başkandan ilginç çıkış
İstanbul'da 3 projeden daire alan yabancılara vatandaşlık şoku: Evleri burada, gelecekleri belirsiz

3 projeden daire alan yabancılara vatandaşlık şoku