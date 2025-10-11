Ihlamur Kış Aylarının Vazgeçilmezi: Kilosu 1500 TL

Mevsim geçişleriyle birlikte soğuk algınlıklarının artması, şifa deposu ıhlamura olan ilgiyi de artırdı. Aktarlarda kilosu bin 500 TL'ye satılan ıhlamur, kış aylarının en çok tercih edilen bitkisel ürünü oldu.

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden ıhlamur, aktarlardaki yerini aldı. Soğuk havalarda ve mevsim geçişlerinde bolca tüketilen ıhlamur ile birlikte diğer kış çaylarına olan ilgi de artan üst solunum yolu hastalıklarına paralel olarak yükselişe geçti.

Ihlamurun nasıl demlenmesi gerektiği hakkında bilgi veren aktar Recai Doğanay, "Hava değişimlerinden dolayı insanlarda üst solunum yolu hastalıkları oluşmaya başladı. Bununla birlikte bitkisel ürünlere de rağbet oluyor. Kış çaylarına olan ilgi eylülde başlıyor, 6-7 ay sürüyor. Vatandaşlar, hava geçişleri ve soğuk havadan korunmak için uzmanların uyarısı ile en çok ıhlamura ilgi gösteriyor. Ayrıca adaçayı, karanfil, tarçın, zencefil, kuşburnu, hibisküs gibi bitkiler de oldukça rağbet görüyor. Bu bitkileri tek tüketenler de var, hepsini karıştırıp bitki çayı olarak tüketenler de var. Ihlamur, genelde yanlış demleniyor. Eskiden sobanın üstünde kalan ıhlamur saatlerde kaynar dururdu. Bu yanlış bir yöntem. Ihlamurun taze içilmesinde büyük fayda var. Ihlamur yapılacaksa su, önce geniş bir tencere veya güğümde kaynatılmalı. Daha sonra ıhlamuru kaynamış suya atacaksınız. 2 dakika ateşte beklettikten sonra 15 dakika demlemeye bırakacaksınız. İçerisine diğer bitki çayları atılacaksa da yöntem böyle olacak. 15 dakika sonrasında ılık hale gelen ıhlamuru ister ballı ister sade olarak tüketebilirsiniz. Uzmanlar, ıhlamuru çay gibi değil de dediğim yöntemle tüketmenin daha faydalı olduğunun altını çiziyor" dedi.

"Ihlamurun kilosu bin 500 TL'den satılıyor"

Kış çaylarından en çok ıhlamurun tercih edildiğine dikkat çeken Doğanay, "Şu anda çiçek ıhlamurun kilosu bin 500 TL'den satılıyor. Ihlamurun çiçeği ne kadar çok olursa rayihası da o kadar çok olur. En iyi ıhlamur, çiçeği açmaya başladıktan sonra toplanan ıhlamurdur. Erken veya geç toplanan ıhlamur pek iyi olmuyor. Kış çayı olarak kullanılan diğer bitkilerden adaçayı kilo 700 TL, hibisküs 600 TL, tarçın kilo 600 TL, zencefil ve zerdeçal kilo 400 TL, papatya kilo bin 100 TL ve hatmi çiçeği de bin TL'den satılıyor" diye konuştu. - SAMSUN