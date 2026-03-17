İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyeleri iftar programında buluştu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, bazı sektörlerde sorunlar olduğunu belirterek, "Bu sorunları, sıkıntıları her yerde her platformda sizlerle beraber dile getirdim." dedi.

İHKİB'in iftar programı, TİM ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, İHKİB Başkan yardımcıları ve İHKİB üyelerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Programda konuşan Gültepe, Orta Doğu'da çeşitli yerlerde savaşın sürdüğünü anımsatarak, barışın sağlanması ve yapılan saldırıların son bulması temennisinde bulundu.

Uzun yıllardır birlikler ve ihracatçılarla çalıştığını kaydeden Gültepe, 6 Nisan'da İHKİB'in seçimleri olduğunu hatırlattı ve başkanlık döneminde yapılan çalışmalardan bahsetti.

Gültepe, hazır giyim, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde sorunlar olduğunu belirterek, "İmalat sanayisinde sıkıntı var. Ben hem İHKİB Başkanı olarak hem de TİM Başkanı olarak bu sorunları, sıkıntıları her yerde, her platformda sizlerle beraber dile getirdim." diye konuştu.

Devlet tarafından verilen destekler hakkında bilgiler veren Gültepe, sürdürülebilir yönetimlerin çok daha faydalı ve yararlı olduğuna inandıklarını söyledi.

"Ortak akıl ve istişareye dayanan güçlü bir vizyon var"

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan da hazır giyimin özel bir sektör olduğunu dile getirerek, yıllarca en çok ihracat yapan sektörler sıralamasında zirvede yer aldıklarını anlattı.

Sektörün katma değerli üretimi, istihdamı ve ihracatına dikkati çeken Paşahan, "Stratejik bir sektörüz. Tasarım ve markalaşma konusunda birçok sektöre ilham veriyoruz. Onlarca markamızın 150'ye yakın ülkede binlerce mağazası ve satış noktası bulunuyor. Bütün bu başarıların arkasında büyük bir emek, bitmeyen bir sabır, ortak akıl ve istişareye dayanan güçlü bir vizyon var." diye konuştu.

Paşahan, İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nı (İstanbul Fashion Connection-IFCO) sektöre kazandırdıklarını ve Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı olma ünvanını elde ettiklerini söyledi.

Bugüne kadar tasarımı ve ikiz dönüşümü odağına alan 12 projeyi tamamladıklarını kaydeden Paşahan, İstanbul Moda Akademisi'ni, Dijital Dönüşüm Merkezi'ni kurduklarını dile getirdi.

Paşahan, 6 Nisan'da yapılacak İHKİB seçimli olağan genel kurulunda hazır giyim ihracatçılarını oy kullanmaya davet etti.