Iğdır'da Ünlendi Barajı'nın yarım kalması köylüleri mağdur etti

TACETTİN DURMUŞ

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı köylerde Ünlendi Barajı'nda çalışmaların yarım kalmasına bağlı olarak yaşanan sulama sorunu nedeniyle meyve ağaçları kurumaya başlayan köylüler duruma tepki gösterdi. Ekerek köyünde çiftçilik yapan Remzi Otay, "Ben 67 yaşına geldim böyle bir şey görmedim. Bizim içme suyumuz yok. Kanalımızın suyunun komplesini aldılar içme suyu diye Iğdır'a verdiler. 200 yılık ceviz ağaçlarımızın hepsi kurudu. 120 tane kayısı ağacımın hepsi kurudu" dedi.

Türkiye'nin en kurak iklimli illeri arasında yer alan Iğdır'da arazilerin sulanması ve bazı bölgelere içme suyunun sağlanması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan Ünlendi Barajı'nda da çalışmaların yarım kalması 27 köyü mağdur etti. Suyun yüzde 75'inin tarım arazilerinin sulanması, yüzde 25'inin ise içme suyu olarak kullanılması planlanan barajda, gövde kısmının 2022 yılı içinde tamamlanması hedefleniyordu fakat projenin sadece yüzde 25'si olan Iğdır'ın ise içme suyu çalışması bitirilirken, sulama amaçlı olan yüzde 75'i bitirilemedi. Iğdır'da içme suyu için direk aktarılan suyu nedeniyle köylere giden sulama kanallarındaki su kesilince, 27 köy sulama sıkıntısı yaşamaya başladı.

"200 YILLLIK CEVİZ AĞACIM KURUDU"

Remzi Otay, şunları söyledi:

"Ben 67 yaşına geldim böyle bir şey görmedim. Bizim içme suyumuz yok. Kanalımızın suyunun komplesini aldılar içme suyu diye Iğdır'a verdiler. 200 yılık ceviz ağaçlarımız hepsi kurudu. Geçen yıl 120 tane kayısı ağacı Karadaş'a diktim ve hepsi kurudu. Bu yıl da 100 elma ağacı diktim onlar da kurudu. 2 ayda yaz bitecek benim su sıram gelecek. Yetkililerin el atması gerekiyor. Eskiden Kars vilayetimizdi, yani Kars'a bağlıydık. Oy zamanı gelirlerdi, oy bitti mi uğramazdılar. Köylünün hali perişan. Şimdi Iğdır da aynı. MHP çıkarıyor seçim bitiyor bir daha uğramıyor, AK Parti çıkarıyor o da aynı uğradığı yok, zaten HDP'li vekili hiç görmüyoruz. Eskiden böyle bir sorunumuz yoktu. 60 yıldır 'bu baraj yapıldı yapılacak' deniliyor. Baba oğul emekli oldu baraj bitmedi. İçme suyu olarak Iğdır'a veriyorlar ama bizlere bir şey yok. Baraj biterse su olur ve sorun çözülür. Rahmetli Demirel'in zamanında bu barajın temeli atılmış ama bitirilemiyor."

"TARIM, HAYVANCILIK VE BAĞCILIK BİTTİ"

Çiftçi Musa Akış ise şunları söyledi:

"Seçimden seçime gelip halkı kandırıp 'biz bunun yapacağız, Ünlendi Barajı'nı bitireceğiz' diyorlar. Ünlendi Barajı'nın temeli 60 yıl önce atılmış halen bitmek bilmiyor. Sonuç olarak bedelini biz çiftçiler ödüyoruz. Bağımız bahçemiz kurudu, hayvancılık yapamıyoruz, hayvanlarımızın otlak alanları kalmadı. Tarım bitti, hayvancılık bağcılık bitti. Bu halk bilinçli olarak göçe zorlanıyor. Eskiden buranın elması çok meşhurdur. Iğdır'ın elmasına susuzluktan ağaçlara hastalık düştü. Her yıl burada 200 bin ton meyve üretiliyordu. Şu ana kadar köyümüze bir tane bile elma alıcısı gelmedi. Kimse bizi kayda almıyor, gelin bizim halimize bir bakın."