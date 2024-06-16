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Iğdır'da bin dekar alanda üretilen 10 bin ton karpuz, çevre illere pazarlanıyor

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Iğdır'da bin dekar alanda yıllık yaklaşık 40 bin ton karpuz üretimi yapılıyor. Kara karpuz üretimi, bölge çiftçilerine ciddi katkı sağlıyor.

Iğdır'da bin dekar alanda üretilen 10 bin ton karpuz, çevre illere pazarlanıyor.

Coğrafi yapısı ve iklim şartları dolayısıyla birçok sebze ve meyvenin yetiştirildiği kentte, 10 bin dekar alanda yıllık yaklaşık 40 bin ton karpuz üretimi yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve teşvikleriyle Iğdır Ovası'nda yapılan kara karpuz üretimi ise çiftçilerin önemli geçim kaynağını oluşturuyor.

Kentte bin dekar alanda yılda 10 bin ton üretilen kara karpuz, il merkezi ile çevre illere satılıyor.

Kara karpuz üretimi, bölge çiftçilerine ciddi katkı sağlıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, Iğdır'daki kara karpuz üretiminin bölge çiftçilerine ciddi katkı sağladığını söyledi.

Karpuzun hasadına başlandığını ifade eden Tingiş, "Iğdır Ovamızda 10 bin dekar alanda karpuz üretimi yapılmaktadır. Özellikle yöresel olan yerli kara karpuzumuzun üretimi devam etmekte. Üreticilerimizi bilgi, teknoloji ve üretim modellerimizle desteklemekteyiz." dedi.

Tingiş, sezonun oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Kentimizde yaklaşık 40 bin ton karpuz üretimi beklenmekte, bunun 10 bin tonunu kara karpuz oluşturmaktadır. Yerli kara karpuzumuzun potasyum ve kalsiyum oranı yüksektir. Üreticilerimizin ürettiği bu ürün, lezzeti ve aromasından dolayı cazip hale gelmektedir." diye konuştu.

Üretilen karpuzların yurt içine pazarlandığını aktaran Tingiş, şunları kaydetti:

"Kars, Ağrı, Van ve Erzurum gibi illerimizden bu karpuza çok talep oluyor. Esnaf ellerinden geldiği kadarıyla Iğdır ilinden götürmeye çalışıyor. Üreticilerimizin hem üretim hem de pazarlama aşamasında elimizden geldiği kadar bilgi ve teknolojilerimizi aktarmaya çalışarak yanlarında yer alıyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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