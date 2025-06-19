IFC ile Summa, Afrika’da Turizm ve Altyapı Projeleri için Anlaşma İmzaladı

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Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Türk inşaat şirketi Summa Turizm Yatırımcılığı AŞ, Sahra Altı Afrika'da istihdamı artırmak ve ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla 50 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı. Projelerin 2029’a kadar 2 binden fazla istihdam yaratması bekleniyor.

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile Türkiye merkezli inşaat şirketi Summa Turizm Yatırımcılığı AŞ, Sahra Altı Afrika'da turizm ve kentsel altyapı projelerini geliştirmek, istihdam yaratmak ve ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla kredi anlaşması imzaladı.

IFC'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma, IFC'nin Summa'ya işletme sermayesi sağlaması ve Sahra Altı Afrika'daki inşaat projeleri için sermaye harcamalarını karşılaması amacıyla sunduğu 50 milyon avroluk finansman paketinin bir parçasını oluşturuyor.

Bölge genelindeki projelerin 2029 yılına kadar 2 binden fazla doğrudan ve dolaylı istihdam yaratması beklenirken, Summa'nın genel operasyonlarının doğrudan, dolaylı ve tetikleyici etkilerle birlikte yaklaşık 225 milyon dolarlık ekonomik değer yaratması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Summa Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora, IFC'nin verdiği bu destekten memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ortaklığı, ulaşım, spor altyapısı, turizm ve enerji gibi bölgenin sürdürülebilir kalkınması ve ekonomik büyümesi için hayati öneme sahip olan kilit sektörlerde daha geniş bir iş birliğinin temeli olarak görüyoruz. Summa, bu alanlarda derin bir uzmanlık ve güçlü bir başarı geçmişine sahip."

IFC'nin Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Hela Cheikhrouhou da "IFC'nin Türkiye merkezli bir şirketin Afrika'ya yaptığı yatırımı desteklemesi, Güney-Güney yatırımlarını yani gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliğini desteklemeye olan bağlılığımızı göstermektedir." ifadesini kullandı.

IFC Afrika Bölge Başkan Yardımcısı Ethiopis Tafara ise "Bu yatırım, IFC'nin Afrika pazarlarında turizm ve diğer kentsel altyapı gelişimini destekleme konusundaki taahhüdünü göstermektedir. Bu tür yatırımlar, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve bölgesel kalkınmayı teşvik etmek için gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi
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