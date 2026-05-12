Idemitsu Kosan'ın 2025 mali yılı net karı yüzde 65,2 arttı

Japonya merkezli petrol şirketi Idemitsu Kosan Co.'nun 2025 mali yılındaki net karı, önceki mali yıla göre yüzde 65,2 artış gösterdi.

Idemitsu Kosan Co.'dan yapılan açıklamada, Nisan 2025-Mart 2026 dönemine denk gelen 2025 mali yılının bilançosuna ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Japon şirketin 2025 mali yılındaki net karı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 65,2 artarak 171,9 milyar yene (yaklaşık 1,1 milyar dolar) çıktı. İşletme karının yüzde 30,8 artışla 212,2 milyar yene (1,3 milyar dolar) yükseldiği dönemde, satış gelirleri yüzde 11,8 düşüşle 8,1 trilyon yene (51,3 milyar dolar) geriledi.

Net kar artışında, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ve bölgesel gerilimlerin yol açtığı arz kesintilerinin petrol fiyatlarını yükseltmesi etkili oldu.

Kuruluşu 115 yıla yaklaşan ve Japonya genelinde rafinerileri bulunan şirket, ülkenin en büyük ikinci petrol şirketi olarak biliniyor.