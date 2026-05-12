Haberler

Idemitsu Kosan'ın 2025 mali yılı net karı yüzde 65,2 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya merkezli petrol şirketi Idemitsu Kosan Co., 2025 mali yılında net karını bir önceki yıla göre yüzde 65,2 artırarak 171,9 milyar yene ulaştı. Net kar artışında petrol fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.

Japonya merkezli petrol şirketi Idemitsu Kosan Co.'nun 2025 mali yılındaki net karı, önceki mali yıla göre yüzde 65,2 artış gösterdi.

Idemitsu Kosan Co.'dan yapılan açıklamada, Nisan 2025-Mart 2026 dönemine denk gelen 2025 mali yılının bilançosuna ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Japon şirketin 2025 mali yılındaki net karı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 65,2 artarak 171,9 milyar yene (yaklaşık 1,1 milyar dolar) çıktı. İşletme karının yüzde 30,8 artışla 212,2 milyar yene (1,3 milyar dolar) yükseldiği dönemde, satış gelirleri yüzde 11,8 düşüşle 8,1 trilyon yene (51,3 milyar dolar) geriledi.

Net kar artışında, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ve bölgesel gerilimlerin yol açtığı arz kesintilerinin petrol fiyatlarını yükseltmesi etkili oldu.

Kuruluşu 115 yıla yaklaşan ve Japonya genelinde rafinerileri bulunan şirket, ülkenin en büyük ikinci petrol şirketi olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

Özkan Yalım'ın ifadesi sonrası ilk hamle! Özel'e yakın isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Feci olay kamerada
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi

Okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı

600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Feci olay kamerada
Oğlunu döven 2 çocuğu hastanelik etti! Aileler şikayet edince gözaltına alındı

Oğlunu korurken dehşet saçtı
DSÖ'den Hantavirüs açıklaması: Önümüzdeki haftalarda vaka artışı yaşanabilir

Yeni bir kabus mu başlıyor? DSÖ'den milyonları tedirgin eden açıklama