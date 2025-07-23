IDEF 2025'te Gök Vatan İçin Güç Birliği

IDEF 2025'te Gök Vatan İçin Güç Birliği
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17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ASELSAN ve ROKETSAN, Gök Vatan'ın güvenliği için kritik bir projeye imza attı. Uzun Menzilli Hava-Hava Füzesi GÖKBORA'nın arayıcı başlığı milli olarak geliştirilecek.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN, Gök Vatan'ın güvenliği için güç birliğine gitti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında GÖKBORA Sistemi kapsamında AESA Arayıcı Başlık (AGRAS 3101/AA) ve Füze Üstü Veri Bağı Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci tarafından imza atıldı.

Projeyle Uzun Menzilli Hava-Hava Füzesi GÖKBORA'nın arayıcı başlığı milli olarak geliştirilecek ilk Aktif Faz Dizili (AESA) arayıcı başlık olacak. Projeyle Veri Bağı Milli Taktik Data Linkin (MTDL) uyumlu olarak çalışması da planlanıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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