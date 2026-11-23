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NEW ABD'li teknoloji devi Amazon, yapay zeka girişimi Decart AI ile şirketin optimizasyon teknolojisini satın almak ve kurucularını yapay zeka araştırmacıları ve mühendislik ekipleriyle bünyesine katmak amacıyla anlaşmaya vardığını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, Decart'ın şirketin özel silikon yatırımlarını ileri taşımaya ve müşterileri için yapay zeka çıkarım süreçlerini optimize etmeye yardımcı olacak güçlü bir teknoloji sunduğu belirtildi.

Açıklamada, şirket ile optimizasyon teknolojilerini satın almak ve Decart AI kurucu ortakları Dean Leitersdorf, Moshe Shalev ve Orian Leitersdorf'u yapay zeka araştırmacıları ve mühendislerinden oluşan ekipleriyle Amazon bünyesine katmak üzere bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

Amazon'un çıkarım hızı ve bilgi işlem verimliliği inovasyonuna verdiği öneme işaret edilen açıklamada, Decart ile 2025'ten bu yana çalışıldığı aktarıldı.

Açıklamada, satın alma işleminin düzenleyici onaylar da dahil olmak üzere olağan kapanış koşullarına tabi olduğu kaydedildi.

Amazon Temel Yapay Zeka Modelleri, Özel Silikon ve Kuantum Bilişim Kıdemli Başkan Yardımcısı Peter DeSantis, konuya ilişkin değerlendirmesinde, daha verimli bilgi işlemin, daha iyi eğitim ve öğrenme, daha hızlı çıkarım ve müşteriler için daha düşük maliyetle daha iyi modeller geliştirme anlamına geldiğini vurguladı.

DeSantis, Decart'ın şirketin bu vizyonunu daha da ileriye taşımasına yardımcı olacağını belirtti.

Decart Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dean Leitersdorf da "Amazon'a katılmak, ekibimize bu misyonu tek başımıza yapabileceğimizden çok daha hızlı bir şekilde sürdürmemiz için gereken ölçeği, müşterileri ve altyapıyı sunuyor. Birlikte neler inşa edebileceğimizi keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası basında konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, anlaşma değerinin yaklaşık 7,5 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA