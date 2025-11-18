IC Holding, Paydaş Buluşması gerçekleştirdi

IC Holding İnsan ve Kültür Başkanlığı liderliğinde yürütülen DENK Programı kapsamında Paydaş Buluşması gerçekleştirildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen Paydaş Buluşması'nda eşitlik odağındaki gelişim alanları masaya yatırılırken paydaş ekosistemi içerisindeki hikayeler aktarıldı.

IC Holding Üst Yöneticisi (CEO) Can Çaka, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, dünyanın kapsamlı bir dönüşümden geçtiğini belirterek, iş yapış biçimleri, değer tanımları ve liderlik anlayışının yeniden şekillendiğini belirtti.

Ekonomik düzenin artık yalnızca finansal kazançla değil, finansal, beşeri ve sosyal sermayenin dengeli dağılımıyla şekillendiğini vurgulayan Çaka, kendilerinin de bu anlayışla hareket ettiklerini aktardı.

Çaka, liderliğin, yalnızca büyümeyi yönetmek anlamına gelmediğine dikkati çekerek, "Liderlik, büyümeyi adil kılmak ve bunu organizasyonel bir gelişim sürecine dönüştürmektir. Çünkü adil olmayan hiçbir gelişme sürdürülebilir değildir." ifadelerini kullandı.

Yarım asrı aşkın geçmişleriyle Türkiye'nin çok sektörlü yatırım gruplarından biri olduklarına işaret eden Çaka, 20 bini aşkın çalışanları ve dünyanın 4 kıtasına uzanan projeleriyle gelişmeye devam ettiklerini söyledi.

Mühendisliği yalnızca teknik bir beceri değil, insana, kültüre ve değerlere dokunan bir vizyonun temel unsuru olarak gördüklerini aktaran Çaka, şöyle devam etti:

"Mühendislik bizim işimizin temeli. Daha çevik, daha verimli, daha kapsayıcı bir yapı için gelişim alanlarını belirleyerek ilerliyoruz. Bu anlayışı ilk adımda üç ana başlığa odaklıyoruz: 'İşte Eşitlik', 'Eğitimde Eşitlik', 'Fırsatta Eşitlik'. İnsan ve Kültür Başkanlığımızın liderliğinde yürüttüğümüz DENK programı da bu kültürün bir izdüşümü."

Programın, eşitlik ve kapsayıcılığı içselleştiren bir kültür oluşturma sürecinin önemli bir adımı olduğunu kaydeden Çaka, eşitliği bir hedefin ötesinde, yaşam biçimi olarak gördüklerini vurguladı.

"500'ü aşkın çalışanla yüz yüze eğitim yaptık"

Program kapsamında 500'ü aşkın çalışanla yüz yüze eğitim ve odak grup çalışmaları yaptıklarının bilgisini paylaşan Çaka, "2026'da tüm çalışanlarımıza bu eğitimleri yaygınlaştırmayı ardından paydaşlarımıza ve çalışanlarımızın ailelerine de benzer eğitimleri vermeyi hedefliyoruz. Diğer yandan konunun uzmanlarıyla farkındalık ve bilinçlendirme 'webinar'ları ile çalıştaylar düzenledik." değerlendirmesinde bulundu.

Çaka, bu yıl 9 lokasyonda saha ziyaretleri gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Bu saha ziyaretlerinin öncesinde tüm çalışanlarımızla DENK İklim Anketi'ni paylaşarak eşitlik ve kapsayıcılık konularındaki uygulamalarımızın, yaklaşımımızın ve bunların çalışanlarımıza nasıl yansıdığının ölçümlemesini yaptık." şeklinde konuştu.

Kapsayıcılığa ve eşitliğe yatırım yapan her kurumun, aslında geleceğe yatırım yaptığını belirten Çaka, dönüşümün adil olmadığı yerde ilerlemenin kalıcı olamayacağını aktardı.

Çaka, kadınların üretimde, yönetimde ve karar alma mekanizmalarında eşit biçimde yer almasının aynı zamanda çok güçlü bir ekonomik kazanım olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Bu anlayışla, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek işbirliğiyle yürütülen 'İş'te Eşit Kadın Sertifika Programı'na dahil olduk. Denetim sürecini 89 puan gibi yüksek bir skorla tamamlayarak holding olarak bu değerli sertifikayı almaya hak kazandık."

Denetim kapsamında, politikalarının, işe alım ve terfi sistemleri, ücret eşitliği, tedarik zinciri yönetimi, taciz ve ayrımcılığa karşı önleyici mekanizmalar gibi pek çok alan detaylı biçimde değerlendirildiğini kaydeden Çaka, diğer yandan da "İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı" projesine dahil olarak şiddetin her türüne karşı açık duruş sergilediklerini vurguladı.

Çaka, psikolojik danışmanlık, güvenli izin, hukuki yönlendirme ve konaklama desteği gibi uygulamalarla çalışanlarının yanında olduklarının altını çizdi.

"Her adımda insana yatırım bilinciyle hareket ediyoruz"

Eğitim ve fırsat eşitliği alanında İbrahim Çeçen Vakfı ile yürüttükleri projelerin öncülüğünü yaptıklarını anımsatan Çaka, "Burslardan yaşam atölyelerine, gastronomiden genç istihdam projelerine kadar her adımda insana yatırım bilinciyle hareket ediyoruz. Eğitimde eşitlik için Vakfımız aracılığıyla bugüne kadar 20 binden fazla öğrenciye burs imkanı sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Üniversite öğrencilerinin daha nitelikli eğitim almaları için grup şirketlerinin bilgi birikimini üniversite öğrencileriyle paylaştıklarını ifade eden Çaka, IC Kariyer Köprüsü Projesi kapsamında yürüttükleri "Zirvenin Şefleri" programının bu işbirliğine güzel bir örnek olduğunu söyledi.

IC Holding, IC Hotels ve İbrahim Çeçen Vakfı ortaklığıyla hayata geçen program kapsamında öğrencilerin nitelikli eğitim olanaklarına katkılar sağladıklarını anımsatan Çaka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gastronomi bölümünde kurduğumuz profesyonel mutfakta, IC Hotels bünyesinde görev yapan 18 profesyonel şefin gönüllü katkısıyla toplam 80 saatlik uygulamalı atölyeler düzenlendi. İki yılda 350 öğrenciye ulaşıldı, 55 öğrenci IC Hotels'te staj yaptı, 36 mezun doğrudan istihdam edildi."

Çaka, fırsat eşitliği hedefi doğrultusunda, İbrahim Çeçen Vakfı İskenderun Yaşam Atölyeleri'nde depremden etkilenen kadınlara mesleki beceriler kazandırarak, ekonomik olarak güçlenmelerini desteklediklerini belirtti.

Böylece dezavantajlı bölgelerde fırsatlara erişimi kalıcı biçimde artırdıklarını dile getiren Çaka, "Aynı anlayışla, IC Kuşağı Yeni Mezun Geliştirme Programı kapsamında son üç yılda 80'den fazla genç yeteneği bünyemize kattık. Tüm bu projeler ışığında şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz, biz, yalnızca eserler ve güçlü bir altyapı inşa etmiyor; eşitlik, umut ve fırsat köprüleri kuruyoruz." dedi.