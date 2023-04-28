İç borçlanma stratejisi (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayısta 50 milyar lira, haziranda 64 milyar lira, temmuzda 80 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayısta 50 milyar lira, haziranda 64 milyar lira, temmuzda 80 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın mayıs-temmuz dönemi iç borçlanma stratejisinde, mayısta 103,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 50 milyar liralık, haziranda 56,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 64 milyar liralık, temmuzda 125 milyar liralık iç borç servisine karşılık 80 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Mayıs ayındaki iç borçlanmanın 45,5 milyar lirasının piyasadan, 4,5 milyar lirasının kamuya satışlardan, haziran ayındaki iç borçlanmanın 62 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirasının kamuya satışlardan, temmuz ayındaki 80 milyar liralık iç borçlanmanın ise tamamının piyasadan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

Mayısta 115,1 milyar liralık, haziranda 64,1 milyar liralık ve temmuzda 144,7 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 39,5 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)