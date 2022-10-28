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İBB, toplu ulaşıma zam teklifinin reddedilmesine tepki gösterdi: Bu tutum değişmeli

Ekonomi Haberleri

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi toplantısında toplu ulaşıma yüzde 24'lük zam taleplerinin reddedilmesine tepki göstererek, "Kurumlarımızın da ihtiyacını bir ölçüde karşılayacak teklifimiz ne yazık ki UKOME'de kabul edilmedi. Bu tutum değişmeli" dedi.

Benzin fiyatlarının artmasıyla birlikte yükü artan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma zam yapmak için kolları sıvadı. Ancak İBB'nin zam talebi, Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi toplantısında reddedildi. Konuyla ilgili İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'den açıklama geldi.

"BU TUTUM DEĞİŞMELİ"

Gökçe, teklifin reddedilmesine ilişkin olarak Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ülkemizin ekonomik koşullarından esnaf da belediyemiz de sorumlu değil ancak artan maliyetler hepimizi etkiliyor. Halkı öne koyan, kurumlarımızın da ihtiyacını bir ölçüde karşılayacak teklifimiz ne yazık ki UKOME'de kabul edilmedi. Bu tutum değişmeli" dedi.

İBB, toplu ulaşıma zam teklifin reddedilmesine tepki gösterdi: Bu tutum değişmeli

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

İETT Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Arda Yıldız:

herşey bedava olacaktı ama neyse. İstanbulun parasını Londrada ki müzayedelerde harcayacağınıza istanbula harcayın zam yapmak zorunda kalmazsınız.

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Martin Sikertel:

Bu tutum değişmeli, evet. İstanbul ve Ankara'da, insani şartlara yakışmayacak şekilde balık istifi konserve hesabı yolcu taşıyıp hala toplu taşıma maliyetini kurtarmıyor diye ağlayıp sızlanıp yalan söylemekten vazgeçin de bir çivi çakın, icraat yapıp işe yarayın artık.

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