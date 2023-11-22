İBB, İSKİ'nin 2023 yılı bütçesini onayladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 2023 yılı bütçesini 51 milyar 19 milyon 934 bin lira olarak onayladı. Bütçe gelirleri 47 milyar 531 milyon 218 bin lira olarak belirtilirken, 3 milyar 488 milyon 716 bin lira iç ve dış borçlanma gösterilerek denklik sağlandığı aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin ( İski ) 2023 yılı bütçesini 51 milyar 19 milyon 934 bin lira olarak onayladı.

İBB Meclisi kasım ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Meclis'te yapılan İSKİ Genel Kurulunda, kurumun 2024 yılı mali bütçesi görüşüldü.

İSKİ Genel Kurul Raporuna göre, 51 milyar 19 milyon 934 bin lira olarak belirlenen gider bütçesi şöyle oluştu:

"Personel giderleri 4 milyar 507 milyon 892 bin lira, SGK prim giderleri 792 milyon 276 bin lira, mal ve hizmet alımı giderleri 20 milyar 568 milyon lira, faiz giderleri 450 milyon lira, cari transferler 240 milyon 420 bin lira, sermaye giderleri 21 milyar 261 milyon 346 bin lira, sermaye transferleri 10 milyon lira, borç verme 30 milyon lira, yedek ödenekler 3 milyar 160 milyon lira."

Bütçe gelirleri 47 milyar 531 milyon 218 bin lira olarak belirtilirken, 3 milyar 488 milyon 716 bin lira iç ve dış borçlanma gösterilerek denklik sağlandığı aktarıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından İSKİ'nin 2024 yılı bütçesi onaylandı.