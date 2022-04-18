İBB'den Ulaştırma Bakanlığı'yla yaşanan zam polemiğine atasözlü tepki: Ele verir talkını kendi yutar salkımı
Haberler.com - Servet Uzun - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Enflasyon ve akaryakıt fiyatlarının artmasıyla İstanbul'da ulaşıma yüzde 40'lık zam yapıldı. Bu zam kararı İBB ve Ulaştırma Bakanlığı arasında tartışmalara neden olurken İBB sözcüsü Murat Ongun, yaptığı paylaşımla polemiği yeniden alevlendirdi. Bakanlığa atasözlü tepki gösteren Murat Ongun, "Ele verir talkını kendi yutar salkımı. 4 ayda yüzde 52 zam. Az az ama sık zam yapma taktiği doğal gazdan sonra şimdi Ulaştırma Bakanlığı'nda." dedi.
İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam yapılmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı karşı karşıya geldi.
4 AYDA YÜZDE 52 ZAM
Ulaştırma Bakanlığı'yla yaşanan zam polemiğiyle ilgili konuşan Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ele verir talkını kendi yutar salkımı. 4 ayda yüzde 52 zam. 100 liralık bilet yüzde 20 zamla 120 lira olur. 120 liralık bilet yüzde 10 zamla 132 lira olur. 132 liralık bilet yüzde 15 zamla 152 lira olur. Az az ama sık zam yapma taktiği doğal gazdan sonra şimdi Ulaştırma Bakanlığı'nda." ifadelerini kullandı.
MURAT ONGUN'UN KULLANDIĞI ATASÖZÜNÜN ANLAMI
Bir başkasına herhangi bir konuda yapmaması ve kaçınması yönünde görüş bildiren, nasihat veren kişilerin o konuda söylemlerinden farklı olarak işi kendisinin yapmasına denir.