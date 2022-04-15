İBB'den Ulaştırma Bakanlığı'na hodri meydan: İndirim talebini 48 saatte uygularız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Marmaray'ı sübvanse edeceklerini ileri sürerek, "Öğrenci abonmanına yapılan zam sübvanse edilirse yıllık 520 milyon İBB'nin kasasından para çıkışı olacak. Bizim bir önerimiz var. Bunun yerine İETT otobüslerinde kullandığımız akaryakıttan devlet KDV ve ÖTV tutarının yarısını bile almasa yaklaşık 500 milyon lira yapıyor. Dolayısıyla biz bu indirimi sübvanse edebiliyoruz" dedi.

"YALANCILIKTA ZİRVE YAPTILAR"

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB olarak Ulaştırma Bakanlığı'nı sübvanse etmemiz isteniyor. İstanbulluların takdirine sunarız" dedi. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımına ise Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan anında cevap geldi. Marmaray, Ongun'un tweetini alıntılayarak, "Yalancılıkta zirve yaptılar! Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır" yanıtını verdi.

"HAZIR MISINIZ?"

Murat Ongun, Marmaray'ın tweetini alıntılayarak, "İBB yıllık 500 milyon lirasını sübvansiyon olarak Marmaray'a aktarıyor. Bakmayın Twitter'da hava atmasına. Marmaray'ı yönetenlerin yüzde 40 indirim talebini 48 saatte uygularız. Marmaray'ın yürürlüğe girecek bir kararı beklemesine gerek yok. Hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.