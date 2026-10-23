Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

IAEE COP 2026 Sempozyumu, 23 ülkeden uzmanları Antalya'da buluşturacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IAEE COP 2026 Sempozyumu, 11-14 Kasım'da Antalya'da 23 ülkeden uzmanları bir araya getirecek. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31 ile aynı dönemde düzenlenecek sempozyumda enerji güvenliği ve yenilenebilir enerji ele alınacak.

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) tarafından düzenlenecek IAEE COP 2026 Sempozyumu, 11-14 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Enerji Ekonomisi Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu sempozyuma 23 ülkeden uzmanlar katılacak.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ile aynı dönemde gerçekleştirilecek organizasyonda, küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler değerlendirilecek. Sempozyumda enerji güvenliği, yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu teknolojiler başta olmak üzere sektörün geleceği ele alınacak.

Enerji güvenliği gündemde

Program Komitesi Başkanı Prof. Dr. Görkem Üçtuğ, sempozyumda enerji güvenliği, petrol arzındaki ani değişimler, kritik minerallerin tedariki, Akdeniz'deki enerji işbirliği ve küresel enerji tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesi gibi konuların ele alınacağını belirtti.

Yenilenebilir enerji, hidrojen ve düşük karbonlu teknolojilerin de gündemde olacağını aktaran Üçtuğ, "Rüzgardan nükleere, jeotermalden yeşil ve mavi hidrojene hatta mobiliteye kadar hayli geniş bir alanı ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Enerji sektörünün önemli riskler ve fırsatlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Üçtuğ, akademi, kamu ve özel sektörü buluşturacak organizasyonda, geleceğe yönelik yol haritasına katkı sağlayacak sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar Demirbilek galada ortaya çıktı

Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar büyüdü! Gören tanıyamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralı

Hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralı
96 yaşındaki TikTok ninesi, 15 milyon takipçisiyle huzurevi masrafını kendisi ödüyor

96 yaşında 15 milyon takipçi! Aylık 12 bin dolarlık faturayı o ödüyor
Borsa İstanbul'da sert düşüş! Satış dalgasının arkasında iki neden var

Borsa İstanbul'da sert düşüş! Satış dalgasının arkasında iki neden var
Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Japon yazar Ryu Murakami hayatını kaybetti
Polis nişanlısı tarafından öldürülen avukat son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı

Mahkemelerde giymesi gerekirken tabutuna serildi
Yunanistan Kara Kuvvetleri, 'anti-drone kafes' sistemini kullanmaya başladı

Türkiye'ye kafa tutan Yunan'ın güvendiği şeye bakın

Broadcastex 2026’nın açılışında konuşan Behiye Teymur: Haber artık yaşayan bir hikâye

Broadcastex 2026’nın açılışında konuşan Behiye Teymur: Haber artık yaşayan bir hikâye