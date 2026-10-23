IAEE COP 2026 Sempozyumu, 23 ülkeden uzmanları Antalya'da buluşturacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) tarafından düzenlenecek IAEE COP 2026 Sempozyumu, 11-14 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Enerji Ekonomisi Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu sempozyuma 23 ülkeden uzmanlar katılacak.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ile aynı dönemde gerçekleştirilecek organizasyonda, küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler değerlendirilecek. Sempozyumda enerji güvenliği, yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu teknolojiler başta olmak üzere sektörün geleceği ele alınacak.

Enerji güvenliği gündemde

Program Komitesi Başkanı Prof. Dr. Görkem Üçtuğ, sempozyumda enerji güvenliği, petrol arzındaki ani değişimler, kritik minerallerin tedariki, Akdeniz'deki enerji işbirliği ve küresel enerji tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesi gibi konuların ele alınacağını belirtti.

Yenilenebilir enerji, hidrojen ve düşük karbonlu teknolojilerin de gündemde olacağını aktaran Üçtuğ, "Rüzgardan nükleere, jeotermalden yeşil ve mavi hidrojene hatta mobiliteye kadar hayli geniş bir alanı ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Enerji sektörünün önemli riskler ve fırsatlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Üçtuğ, akademi, kamu ve özel sektörü buluşturacak organizasyonda, geleceğe yönelik yol haritasına katkı sağlayacak sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA