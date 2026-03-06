Haberler

Hyundai Motor Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliği için gençleri buluşturdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hyundai Motor Türkiye, Habitat Derneği ve Türk Eğitim Vakfı işbirliğiyle, gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çözüm üretmelerini desteklemek amacıyla 'Design Jam' etkinliği düzenledi. Etkinlikte katılımcılar çeşitli yaşam alanlarında çözüm önerileri geliştirdi.

Hyundai Motor Türkiye, Habitat Derneği ve Türk Eğitim Vakfı işbirliğiyle gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çözüm üretmesini desteklemek amacıyla "Design Jam" etkinliği düzenledi.

Hyundai Motor Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Türkiye'nin İstanbul ofisinde gerçekleştirilen etkinlikte, Hyundai Motor Türkiye ve Türk Eğitim Vakfı üniversite bursiyerleriyle stajyerlerinden oluşan genç katılımcılar bir araya geldi.

Tasarım odaklı düşünme metodolojisiyle hayata geçirilen etkinlik, gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kazanmasını ve çözüm üretmesini teşvik etmeyi amaçladı.

"Empati kurma", "problem tanımlama", "fikir üretme" ve "çözüm tasarlama" aşamalarından oluşan çalıştay sürecine katılan gençler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması konularını farklı yaşam alanları üzerinden ele alarak çözüm önerileri geliştirdi."

Design Jam kapsamında katılımcılar, "eğitim ve akademi", "iş hayatı", "gündelik yaşam", "toplumsal katılım ile güvenlik", "sınırlar ve özgürlük alanı" olmak üzere beş farklı yaşam alanına odaklandı. Habitat Derneği uzmanlarının rehberliğinde yürütülen çalıştay boyunca gençler, uluslararası araştırma verileri doğrultusunda farklı kullanıcı profillerini analiz etti.

Çözümler değerlendirmeye alınacak

Program sonunda ortaya çıkan çözümler, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlayabilecek sosyal etki projeleri olarak değerlendirilmek üzere paylaşılacak.

Kurumsal sosyal sorumluluk ve ortak değer yaratma inisiyatifi Hyundai Continue kapsamında yürütülen çalışmalar, "Hope" (Umut) çatısı altında genç nesillere odaklanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle şirket, gençlere fikirlerini geliştirebilecekleri bir platform sunarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefledi.

Kurumlar, gençlerin yenilikçi fikirleriyle toplumsal eşitliğe katkı sağlayan çalışmalar yürütmeye devam edecek.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

Ünlülere operasyonda tanınmıştı! Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
İran'da düşürülen İsrail İHA'sı traktörle sokak sokak taşınarak sergilendi

Traktördeki İsrail teknolojisinin son ürünü! Sokak sokak sergilediler
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi

Herkes ters köşe olacak! Gramda 10 bin TL seviyesi için tarih verdi
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Bolu Belediyesi'nde başkanvekiliği görevine Mehmet Tuna Özcan seçildi

Bolu Belediye Meclisi karar verdi: İkinci "Özcan" dönemi başladı