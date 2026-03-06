Hyundai Motor Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliği için gençleri buluşturdu

Hyundai Motor Türkiye, Habitat Derneği ve Türk Eğitim Vakfı işbirliğiyle gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çözüm üretmesini desteklemek amacıyla "Design Jam" etkinliği düzenledi.

Hyundai Motor Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Türkiye'nin İstanbul ofisinde gerçekleştirilen etkinlikte, Hyundai Motor Türkiye ve Türk Eğitim Vakfı üniversite bursiyerleriyle stajyerlerinden oluşan genç katılımcılar bir araya geldi.

Tasarım odaklı düşünme metodolojisiyle hayata geçirilen etkinlik, gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kazanmasını ve çözüm üretmesini teşvik etmeyi amaçladı.

"Empati kurma", "problem tanımlama", "fikir üretme" ve "çözüm tasarlama" aşamalarından oluşan çalıştay sürecine katılan gençler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması konularını farklı yaşam alanları üzerinden ele alarak çözüm önerileri geliştirdi."

Design Jam kapsamında katılımcılar, "eğitim ve akademi", "iş hayatı", "gündelik yaşam", "toplumsal katılım ile güvenlik", "sınırlar ve özgürlük alanı" olmak üzere beş farklı yaşam alanına odaklandı. Habitat Derneği uzmanlarının rehberliğinde yürütülen çalıştay boyunca gençler, uluslararası araştırma verileri doğrultusunda farklı kullanıcı profillerini analiz etti.

Çözümler değerlendirmeye alınacak

Program sonunda ortaya çıkan çözümler, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlayabilecek sosyal etki projeleri olarak değerlendirilmek üzere paylaşılacak.

Kurumsal sosyal sorumluluk ve ortak değer yaratma inisiyatifi Hyundai Continue kapsamında yürütülen çalışmalar, "Hope" (Umut) çatısı altında genç nesillere odaklanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle şirket, gençlere fikirlerini geliştirebilecekleri bir platform sunarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefledi.

Kurumlar, gençlerin yenilikçi fikirleriyle toplumsal eşitliğe katkı sağlayan çalışmalar yürütmeye devam edecek.