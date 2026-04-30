Hyundai Motor Grubu yeni nesil bilgi-eğlence sistemi Pleos Connect'i tanıttı

Hyundai Motor Grubu, müşteri mobilite deneyimini köklü şekilde dönüştürmek üzere geliştirilen yeni nesil araç içi bilgi-eğlence sistemi Pleos Connect'i beğeniye sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, grubun "yazılım odaklı mobilite lideri"ne dönüşüm yolculuğundaki ilk önemli adımı olan Pleos Connect, sezgisellik, güvenlik ve açıklık olmak üzere üç temel geliştirme prensibi üzerine inşa edildi.

Mobil uyumlu kullanıcı deneyimini, gelişmiş yapay zeka (AI) ile birleştiren sistem, yüksek ölçeklenebilirliğe sahip sezgisel bir platform sunuyor. Ayrıca sistem, kablosuz (OTA) yazılım güncellemeleri sayesinde sürekli olarak yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri kazanacak.

Sistem, mayısta Kore'de yeni GRANDEUR modelinde ilk kez sunulacak ve ardından Avrupa'da tanıtılan IONIQ 3 dahil olmak üzere küresel pazarlarda kademeli olarak devreye alınacak.

Grup, 2030'a kadar yaklaşık 20 milyondan fazla modelini Pleos Connect ile donatmayı hedefleyerek geleceğin mobilite çözümlerindeki liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Seri üretime hazır sistem, 29 Nisan'da UX Studio Seoul'de düzenlenen medya etkinliğinde tanıtılırken, Pleos Connect, ilk olarak 2025'te düzenlenen Pleos 25 geliştirici konferansında gösterilen AR-GE konseptinin seri üretim versiyonunu temsil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Grubu Özellik ve CCS Alt Bölümü Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Jongwon Lee, "Pleos Connect, mobil uyumlu platformu gelişmiş yapay zeka teknolojisiyle birleştirerek müşterilere üst düzey bir mobilite deneyimi sunan yeni nesil bir bilgi-eğlence sistemi. Yeni Gleo AI ve açık uygulama sayesinde kullanıcılar, geleceğin mobilitesinin sınırsız potansiyelini deneyimleyecek." ifadelerini kullandı.

Hyundai Motor Grubu UX Strateji Ekibi Kıdemli Araştırma Mühendisi Changsub Kim de Pleos Connect'in, müşterilerin mobilite deneyimini derinlemesine anlamaya yönelik yaklaşımlarının bir sonucu olduğunu ifade ederek, tanıtım sonrasında da kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak araç içi deneyimi geliştirmeye devam edeceklerini aktardı.

Hyundai Motor Grubu Navigasyon Geliştirme Ekibi Araştırma Mühendisi Hanna Yun da navigasyon sistemlerinde karmaşıklığın azaltılmasının, daha iyi bir mobilite deneyimi sağladığının altını çizerek, bu anlayışla Pleos Connect navigasyonunu herkes için daha kolay ve sezgisel hale getirdiklerini vurguladı.

Pleos Connect ile sezgisel ve sade bir deneyim

Pleos Connect'in tasarımı, dokunmatik ve fiziksel kontrollerin birlikte kullanıldığı, sezgisel ve sade bir deneyim üzerine kuruldu.

Sistem iki ana ekran yapısından oluşurken, bu kapsamda, üç ana bölüme ayrılmış geniş görüş açılı ekran, sürüş bilgileri, uygulamalar ve hızlı erişim alanlarını bir arada sunuyor. Sürüş ekranı hız, uyarılar ve çevredeki nesnelerin 3 boyutlu görsellerini gösterirken, uygulama ekranı navigasyon, medya ve üçüncü parti uygulamaları destekliyor. Alt çubuk ise sık kullanılan uygulamalara tek dokunuşla erişim sağlıyor.

Sürücünün görüş hattında konumlanan ekran, hız, medya ve yönlendirme gibi temel bilgileri doğrudan sürücünün önüne getiriyor.

Pleos Connect ile navigasyon sistemi daha sade, hızlı ve kullanıcı dostu hale getirildi. Büyük veri analizine dayalı olarak ekran düzeni yeniden tasarlanırken, sık kullanılan fonksiyonlar ön plana çıkarıldı.

Sistemin merkezinde, büyük dil modeli tabanlı gelişmiş bir sesli asistan olan Gleo AI yer alırken, sistem, araç fonksiyonlarının kontrolünden bilgi aramalarına kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Pleos Connect, üçüncü parti hizmetleri destekleyen açık bir platform olan App Market'i de beraberinde getiriyor. Kullanıcıların mobil deneyimini araç içine taşıyan sistem, müzik, video ve web hizmetlerini doğrudan araç üzerinden erişilebilir kılıyor.

İlk iş ortakları arasında harita ve otomotiv hizmetleri için NAVER yer alıyor. Geliştiriciler için sunulan "Pleos Playground" platformu ise yeni uygulamaların geliştirilmesini destekliyor.