Hüseyin Düzgün Havran Mandalinası Hasadına Katıldı

Güncelleme:
Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, coğrafi işaret tescilli Havran mandalinasının hasadına katıldı. Üreticilerin yoğun mesaisiyle toplanan mandalina, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, coğrafi işaret tescilli Havran mandalinasının hasadına katıldı.

Üreticilerin yoğun mesaisiyle toplanarak bölge ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlayan Havran mandalinası lezzeti, tadı, aroması ve ince kabuğu olmasıyla pazarda ilgi görüyor.

Mandalinanın hasadına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Düzgün, üreticilere bol kazançlı ve bereketli bir sezon diledi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Ekonomi
