Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırıları Brent petrolü 92,58 dolara yükseltti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brent petrolün varili, Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik saldırılar ve arz kesintisi endişeleriyle saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,19 artışla 92,58 dolara yükseldi. ABD ile İran arasındaki diplomatik girişimler ise fiyat artışını sınırladı.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 92,58 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, günü 91,49 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,19 artarak 92,58 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varili 86,72 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine yönelik saldırıların sürmesi ve bölgedeki arz kesintilerine ilişkin endişelerin artması etkili oldu.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin karıştığı olayla ilgili rapor aldığını duyurdu.

Mürettebatın durumunun, olası hasarın ve çevreye etkisinin henüz bilinmediği aktarılan açıklamada, yetkili makamların olayla ilgili soruşturma yürüttüğü kaydedildi.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güzergah dışında seyreden üçüncü petrol tankerinin deniz mayınına çarparak patladığını ve boğazın doğusunda yanmaya devam ettiğini ileri sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi de dün sabah saatlerinde boğazdan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin kaza yaptığını ve geçişlerinin engellendiğini açıkladı.

Bölgede tankerlerin güvenliğine ilişkin artan endişeler, petrol sevkiyatında yeni aksamalar yaşanabileceği beklentisiyle fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Buna karşın, ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona erebileceğine yönelik açıklamalar ve diplomatik girişimler fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda askeri harekat düzenlemek pek gerekli bir şey gibi görünmüyor ancak her türlü ihtimale karşı hazırız." dedi.

İran'la savaşın sona erme sürecinde olduğunu belirten Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İsrail merkezli "Jerusalem Post" gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Katar'ın, Washington ile Tahran arasında anlaşmaya varılmasını sağlamak amacıyla diplomatik girişimlerini sürdürmek için en az 2 haftalık süre elde ettiği belirtildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Al Sani'nin, Washington ile Tahran arasında önemli görüş ayrılıklarının devam ettiğini ve olası anlaşmanın önündeki bazı temel meselelerin henüz çözüme kavuşturulamadığını vurguladığı belirtildi.

Habere göre Al Sani, muhtemel anlaşmanın uygulanma takviminin taraflar arasındaki başlıca anlaşmazlık konularından biri olduğunu ifade etti.

Diplomatik girişimlere rağmen taraflar arasındaki anlaşmazlıkların sürmesi, bölgedeki petrol arzına ilişkin belirsizliğin devam etmesine neden oluyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalacağı beklentileri, önceki işlemlerde petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmuştu. Brent petrolün varil fiyatı, önceki gün yüzde 5'in üzerinde değer kaybederken dün de gün içinde 90 doların altına gerilemişti.

Brent petrolde teknik olarak 92,71 dolar direnç, 92,19 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA
Bu haber 153 sitede yayınlandı.
Bir dönemin en çekici kadınlarındandı! Pamela Anderson'ın son hali şaşırttı

Bir dönemin en çekici kadınıydı! Şimdiki haliyle tanımak imkansız
İsrail Gazze'de çadırları vurdu! Filistinlinin feryadı yürek yaktı13

Çadırını da vurdular! Filistinlinin feryadı yürekleri dağladı
Aksaray'da feci ölüm! 7 çocuk babası traktörün altında kaldı

7 çocuğu yetim kaldı! Bir anlık ihmal hayatına mal oldu
Letonya ve Litvanya sınırında alarm! NATO savaş uçakları havalandı

2 ülkede hareketli saatler! NATO savaş uçakları havalandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Apple CEO'su Tim Cook, Kapalıçarşı'dan 18 bin dolara halı aldı

Apple'ın patronu Kapalıçarşı'da paraya kıydı! Tek ürüne servet ödedi
Kadrodan çıkarıldılar! Türkiye ile karşılaşacak Fransa'da iki sakatlık birden

Millilerimiz ile karşılaşacak Fransa'da deprem!
Jandarma kimlik kontrolü yaparken, onlar gönüllerince eğlendi

Jandarma kimlik kontrolü yaparken, gönüllerince eğlendiler
Üniversitede korkunç anlar! Panikle arkadaşına sarıldı, ikisi de alev aldı

Üniversitede dehşet! Panikle arkadaşına sarıldı, ikisi de alev aldı
İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! '7 şart yerine getirilmezse...'

İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "Yerine getirilmezse..."
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam

Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan oran
Ajda Pekkan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Keşke tatsaydım

Süperstar'ın içinde ukde kalmış! En büyük pişmanlığını anlattı