HÜRJET Projesi: Türkiye'nin İlk Jet Motorlu Uçağında İlerlemeler

Türk savunma ve havacılık sanayisini jet motorlu uçaklar sınıfında yeni bir aşamaya taşıyan HÜRJET için test, seri üretim ve ihracata yönelik olarak 3 koldan yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yürütülen HÜRJET Projesi'nde iki prototiple geliştirme ve test faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 340 sorti yaptı ve yaklaşık 260 uçuş saatine ulaştı.

HÜRJET Projesi'nde seri üretim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 2026 yılı içerisinde planlanan Türk Yıldızları teslimat takvimine uygun şekilde süreç ilerliyor.

Teslim edilecek uçakların montaj faaliyetleri sürerken gelecek yılın ilk çeyreğinde yeni üretim uçakların ilk uçuşlarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Projesi kapsamında çalışmalar Ağustos 2017'de başladı.

Üretimi tamamlanan ilk komponent 10 Haziran 2022'de düzenlenen törenle nihai montaj hattına taşındı. Montaj faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer testleri (iniş takımı, kablaj, kanopi mekanizma, elektrik testleri) başlatılan HÜRJET, ilk motor çalıştırma gereksinimleri olan aviyonik sistem, elektrik sistemi ve yakıt testlerini gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 30 Ocak 2023'te ilk kez motor çalıştırdı, 25 Nisan 2023'te ilk kez gökyüzüyle buluştu.

HÜRJET, ilk uçuşunun ardından tasarım zarfı içerisinde uçuş testlerini devam ettirdi.

TUSAŞ, ayda 2 HÜRJET teslim edebilecek bir seri üretim altyapısı kapasitesi oluşturmak için de hazırlık yapıyor.

HÜRJET'ten Türk Hava Kuvvetlerine ilk aşamada 16 adet teslim edilecek. Bu sayı farklı konfigürasyonlardaki uçaklarla artırılacak.

Geniş görev yelpazesi

Tek motorlu ve tandem kokpitli HÜRJET, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik rol oynamak üzere tasarlandı. HÜRJET, harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi (silahlı ve silahsız) ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek.

13,6 metre uzunlukta, 4,1 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat açıklığındaki HÜRJET, 1,4 mach hıza ulaşabilecek, azami 45 bin feet seviyesinde uçuş gerçekleştirebilecek.

Uçakta üçer adet kanat altında ve bir adet gövde altında olmak üzere 7 istasyon bulunabilecek, bunlara farklı faydalı yükler takılabilecek. HÜRJET, 3 tonun üzerinde faydalı yük taşıyabilecek.

Test sürecinde farklı kamuflajlara sahip 2 HÜRJET'in kol uçuşu ve ilerde bir parçası olacağı Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ile HÜRJET'in yaptığı uçuş büyük ilgi gördü.

İspanya imzası için geri sayım

Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına yönelik sözleşmenin de yakın zamanda imzalanması bekleniyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İspanyol yayın organı El Espanol'a yaptığı açıklamada, "TUSAŞ olarak tamamen hazırız. Artık haftaları sayıyoruz. Taraflar arasında çözümsüz herhangi bir konu kalmadı. Nihai tedarik sözleşmesinin kısa sürede imzalanması bekleniyor." dedi.

HÜRJET'in, temel olarak eğitim amaçlı tasarlanmış bir jet eğitim uçağı olduğuna işaret eden Demiroğlu, ancak yeni misyon ihtiyaçları veya varyant talepleri ortaya çıkması halinde TUSAŞ'ın bu gereksinimlere hızla uyum sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

HÜRJET varyantları, konfigürasyonları ve teslimat takvimi sözleşme imzasıyla birlikte açıklanacak.

F-5 uçaklarının yerine geçecek yeni Entegre Eğitim Sistemi için tahmini bedeli 3 milyar 120 milyon avro olan bir program uygulanacak. Bu kapsamda teslimatların 2028'de başlaması ve 45 HÜRJET tedariki planlanıyor.