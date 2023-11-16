Hüner Global Lojistik, Binek Araç Filosunu Elektrikli Otomobile Dönüştürdü

Türkiye'nin yurtdışına en fazla sevkiyat gerçekleştiren lojistik firması, binek araç filosunu elektrikli otomobile dönüştürdü. Hüner Global Lojistik, otomobil filosunu 30 adet yüzde 100 elektrikli Renault Megane E-Tech ile elektriğe dönüştürerek, çevreci ve öncü kimliği ile sektörde fark oluşturdu.

Türkiye'nin yurtdışına en fazla sevkiyat gerçekleştiren lojistik firması, binek araç filosunu elektrikli otomobile dönüştürdü.

Hüner Global Lojistik, otomobil filosunu 30 adet yüzde 100 elektrikli Renault Megane E-Tech ile elektriğe dönüştürerek, çevreci ve öncü kimliği ile sektörde fark oluşturdu. Koçaslanlar Motorlu Araçlar da, alınan 30 adet elektrikli otomobil için Burdur Akaçaköy Hatıra Ormanı için otuz adet ağaç fidanı bağışında bulundu. Koçaslan yetkilileri, Hüner ve HNR Lojistik gibi marka değeri yüksek, uluslararası faaliyetlerde bulunan bir grup ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden dolayı teşekkür ettiler.

Hnr Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Arda Hüner ise, "Grup olarak çevreci yatırımlara devam edeceğiz. Bu dönüşüm bunun bir adımıydı" diyerek Koçaslanlar ile olan iş birliklerinden memnuniyetini dile getirdi.

40 yıllık otomotiv tecrübesiyle kendilerine destek olan Koçaslanlar ailesine teşekkür eden Hüner Global Lojistik Genel Müdürü Ercan Kulaksız, "Fosil yakıt kaynaklarının hızla azalması ve küresel ısınma elektrikli araçlara yönelimi arttırmıştır. Lojistik gurubu olarak bu dönüşüme erken adım atarak, sahip olduğumuz çevreye saygılı olma misyonumuzu sektörde fark oluşturmaya devam ediyoruz. Gelişmiş teknoloji ve kullanıcı dostu donanımları ticari araçlarda olduğu gibi binek araçlarda da yakından takip ediyor ve onları kullanmayı tercih ediyoruz. Önümüzdeki iki yıl içinde şu anki toplam filomuzun yarısından fazlasını elektrikli çekicilerle değiştireceğiz. Ayrıca Ankara'da inşaatı devam eden lojistik kampüsümüzde, 1,5 KWh'lık güneş enerjisi santrali yapmaktayız" dedi.

İş birliğinden gurur duyduklarını ifade eden Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras da, "Türkiye'de elektrikli otomobile dönüşüm tahminlerden çok daha hızlı gerçekleşiyor. Güçleşen ekonomik ve çevresel şartlar bu dönüşümün itici gücü oluyor. Dönüşüm için tercih ettikleri Renault Megane E-Tech kendi segmentinin lideri, ayrıca tasarımı ile geleceğe göz kırpıyor. 60 KWH'lık ince dizayna sahip batarya ile 450 kilometre menzile sahip. 160 KW/220 Bg elektrikli motor performansıyla '0'dan '100'e 7,4 saniyede ulaşıyor. Bu çevreci dönüşüm adına, Burdur Akçaköy Hatıra Ormanı'na 30 adet fidan bağışı yaptık" diye konuştu.

Araçların teslimat törenine HNR Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Arda Hüner, Hüner Global Lojistik Genel Müdürü Ercan Kulaksız, Koçaslanlar Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Koçaslan, Lokman Koçaslan, Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras ve Renault Mais Satış Bölge Koordinatörü Rüyan Avcıoğlu katıldı. Tören sırasında Hüner'e Koçaslan tarafından plaket takdim edildi. - BURSA