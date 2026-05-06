Hükümlülerin TİGEM işletmelerinde istihdamı için protokol imzalandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arasında hükümlülerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde istihdamı için "Hükümlülerin Topluma Kazandırılması Amacıyla Çalıştırılmalarına Dair İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde yapılan imza törenine, TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz ile iki kurumdan yetkililer katıldı.

Gezginç, törende yaptığı konuşmada, açık cezaevinde bulunan hükümlülerin sosyal hayata kavuşturulması, adaptasyonu ile atıl iş gücünün tarımsal üretime aktarılması için protokol çalışması yaptıklarını söyledi.

Protokolle toplumsal dayanışmaya ve üretime destek vermeyi amaçladıklarını belirten Gezginç, "Türkiye genelinde 17 işletmemiz var ama hükümlülerin bunların 16'sında çalışabilmeleri, AFAD'ın da desteğiyle barınma ihtiyaçlarının sağlanarak işletmelerimizde profesyonel üretime ve iş gücüne katkı sağlamaları amacıyla bu çalışmayı planladık." dedi.

Söz konusu çalışmanın iki genel müdürlük açısından da son derece faydalı olacağını ümit ettiğini vurgulayan Gezginç, şöyle konuştu:

"Bu noktada çalışmalarımızı koordineli bir şekilde sürdürme kararı aldık. Buradaki arkadaşlarımız hem atıl iş gücünü üretime kazandıracak hem de tarımda ihtiyaç duyduğumuz iş gücünü bir noktada karşılamış olacaklar. Tarımsal üretim noktasında daha profesyonel şekilde bu mesleği icra edecek arkadaşları kazanmış olacağız. Burada ülkemizin sosyal yapısının olumlu etkileneceğini düşünüyorum."

"Pilot uygulama Dalaman Ceza İnfaz Kurumunda başlayacak"

Çelebi Yılmaz da hükümlülerin topluma kazandırılması için önemli bir çalışmaya imza atacaklarını belirterek, hükümlülerin üretken ve sorumluluk sahibi bir birey olmalarını amaçladıklarını bildirdi.

İstekli ve sağlık durumu uygun hükümlülerin söz konusu çalışma modeline dahil edilerek mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamalarını hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"TİGEM ile hayata geçireceğimiz bu işbirliği kapsamında ilk aşamada 16 tarım işletmesinde 50'şer, Şanlıurfa Ceylanpınar İşletmesinde ise 200 hükümlü olmak üzere toplamda 1000 hükümlünün tarım işletmelerinde çalıştırılması planlanıyor. Pilot uygulama olarak Dalaman Ceza İnfaz Kurumu'nda başlayacağız ve daha sonra bu süreci artırarak devam edeceğiz. Hükümlülerimiz, bitkisel ve hayvansal üretimden tohumculuğa, marangozluktan laboratuvar hizmetlerine, makine bakımdan lojistiğe kadar geniş bir alanda yetenek ve ilgi alanlarına uygun işlerde çalışma imkanı bulacak. "

Konuşmaların ardından iki genel müdür işbirliği protokolünü imzaladı.