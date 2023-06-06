Hükümet kaynaklarından edindiği bilgiyi paylaşan Fatih Portakal, asgari ücret için rakam verdi

Asgari ücret, emekli ve memur zammıyla ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak gazeteci Fatih Portakal, dün akşamki programında yeni asgari ücret hakkında aldığı kulis bilgisini paylaşarak 11.500 TL olacağını ifade etti.