Hububat ve bakliyat ihracatında 2022'nin yıldızları ödüllendirildi

Türkiye'nin 2022 yılındaki 11,47 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatına 2,06 milyar dolar değer ile destek veren Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), en fazla ihracat gerçekleştiren 28 üyesini ödüllendirdi.

Türkiye'nin 2022 yılındaki 11,47 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatına 2,06 milyar dolar değer ile destek veren Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), en fazla ihracat gerçekleştiren 28 üyesini ödüllendirdi.

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş'in ev sahipliğinde Mersin Divan Oteli'nde gerçekleştirilen 2022 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli ile Mersin'deki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

"Uluslararası prestije sahip bir fuara milli katılım organizasyonu düzenlemeyi hedefliyoruz"

Törenin açılış konuşmasını yapan AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin açtığı yaraları sarmak için başlattıkları yardım kampanyasına destek veren, gıda ve konteyner bağışında bulunan üyelere teşekkür etti.

AHBİB olarak pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik faaliyetlere öncelik verdiklerini kaydeden Başkan Veysel Memiş, dünya çapında prestijli fuarlara katılım sağladıklarını, Fransa, Almanya ve ABD pazarlarında Türkiye'nin üretim gücünü ve ürün kalitesini tanıtarak ülke ekonomisine değer kazandırmak için gayret gösterdiklerini belirtti. Başkan Veysel Memiş, benzer faaliyetleri hedef pazar olarak belirledikleri İngiltere'de de gerçekleştirdiklerini, Suudi Arabistan'a yönelik ihracatı artırmak amacıyla Mersin'de alım heyeti organizasyonu düzenlediklerini dile getirdi. AHBİB olarak uluslararası prestije sahip bir fuara milli katılım organizasyonu düzenlemeyi hedeflediklerini de vurgulayan Başkan Veysel Memiş, bulgur ve şekerleme ürün grubunda uzun soluklu tanıtım programı başlattıklarını açıkladı.

"Sektör ihracatına yüzde 30'un üzerinde destek vermeyi amaçlıyoruz"

Başkan Veysel Memiş, "2022 yılında 2 milyon 197 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren Birliğimiz, ihracat performansını bir önceki yıla göre yüzde 31 oranında artırma başarısı gösterdi. AHBİB olarak bu dönemde 11,47 milyar dolarlık sektör ihracatına yüzde 18 oranında destek verdik. 2023 yılının Ağustos ayında Akdeniz İhracatçı Birlikleri'ne (AKİB) bağlı 8 Birlik arasında ihracatını en çok artıran Birliğimiz, 2022 ihracat birim fiyatında yüzde 23,6 artış sağlayarak 0,94 dolar değere ulaştı. Elde ettiğimiz bu başarılarda pay sahibi olan tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Hedefimiz, bu başarıları 2023 yılında da artırarak devam ettirmek, sektör ihracatına yüzde 30'un üzerinde destek vermektir." dedi.

"Mersin, ürünlerin işlenmesinde, pazarlanmasında ve ihracatında büyük rol oynuyor"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise konuşmasına 2022 yılında ihracatın yıldızı olan firmaların temsilcilerini tebrik ederek başladı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe Mersin'in ürün işleme tesisleriyle, limanı ve ticaret kabiliyetleriyle ön plana çıktığını vurgulayan Vali Pehlivan, "Tarımsal üretimde bir çok üründe söz sahibi olan Mersin ilimiz, bakliyat ve hububat üretiminde ön sıralarda olamasa da bu ürünlerin işlenmesinde, pazarlanmasında ve ihracatında büyük rol oynuyor. Bu başarı da elbette hepimizi gururlandırıyor. İhracatçı firmalarımızın uluslararası pazarlarda elde ettiği başarıların artarak devam ettiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

"Fabrika, lojistik tesis ve sanayi sitesi yatırımlarına yönelik imar düzenlemelerinde son aşamadayız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de konuşmasında Mersin'in uluslararası ölçekte bir ticaret kenti olduğunu, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde de sektöre yön veren çok güçlü firmaların bu ilde faaliyet gösterdiğini belirtti. Deprem felaketinden sonra Mersin'in yoğun göç aldığını dile getiren Başkan Seçer, Hatay başta olmak üzere afet bölgesinden çok sayıda iş insanının da Mersin'de ticari faaliyetlerini sürdürmeye başladığını, belediye olarak yeni yatırım taleplerini karşılamak, yeni sanayi alanları oluşturmak için alt yapı, üst yapı, yol ve imar planı düzenlemelerine yönelik çok geniş çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Başkan Seçer, Deliçay, Tarsus ve Huzurkent bölgesinde fabrika, lojistik tesis ve sanayi sitesi yatırımlarına yönelik imar düzenlemelerinde son aşamaya geldiklerini, Mersin'den Tarsus yönüne doğru demir yolu paralelinde 35 metre genişliğinde yeni bir yol güzergahı açmak için çalışma başlattıklarını bildirdi.

"Makarnalık buğday ihracatının önünü açtık"

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal da konuşmasında kurumun faaliyetlerinde Mersin'in çok büyük rol oynadığını, Akdeniz bölgesinde küresel ticaretin merkezi konumunda bulunduğunu söyledi. Bereketli bir sezon yaşandığını ve TMO'nun bu yıl yaklaşık 12 milyon ton ürün alımı yaparak üreticilere 120 milyar lira ödeme yaptığını kaydeden Güldal, makarnalık buğdayda ihracat izni verdiklerini, Türkiye'nin uzun yıllar sonra özel sektör eliyle Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği ülkelerine buğday ihraç ettiğini belirtti. Güldal, bakliyatta yüksek rekolte artışının yaşandığı sezonda TMO olarak alım yapmadıklarını, sektörde faaliyet gösteren firmaların regülasyonu üretici lehine düzenleyerek mahsulü aldığını, bu yaklaşımın sürdürülebilir üretim ve ihracatın devamlılığı için çok anlamlı olduğunu ifade etti.

2022 yılı ihracatın yıldızları listesine giren firmalar

Protokol konuşmalarının ardından AHBİB'in 2022 yılındaki ihracat performansına Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman illerinden en güçlü desteği veren 28 firmaya ödülleri verildi. Deprem felaketinin yaralarının sarılmasında katkıları olan AHBİB üyesi 35 firmanın isimleri de törende okunarak onore edildi. - ADANA