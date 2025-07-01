Hububat Alım Bedelleri Üreticilerin Hesaplarına Aktarılmaya Başlandı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), hububat alım bedellerini bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yılı hububat alım ödemelerine bugün itibarıyla başladı. Öncelikle 11 Haziran'a kadar teslim edilen ürünler için 1 milyar 63 milyon TL ödeme, üreticilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Bundan sonra ödemeler periyodik olarak devam edecek. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.