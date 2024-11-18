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Huawei XMAGE Global Fotoğrafçılık Sergisi İstanbul'da

Huawei XMAGE Global Fotoğrafçılık Sergisi İstanbul'da
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Huawei, 29 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da 'Kalpleri Isıtan Bir Dünya' temasıyla fotoğraf sergisi düzenleyecek. Sergide, mobil fotoğrafçılıkla oluşturulan eserler, insanlık mirasını ve kültürel çeşitliliği yansıtacak.

Huawei XMAGE Global Fotoğrafçılık Sergisi, 29 Kasım - 1 Aralık'ta İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei'in 12 yıllık fotoğrafçılık birikimini ve kültürel çeşitliliği mobil fotoğrafçılıkla yansıtan sergi, "Kalpleri Isıtan Bir Dünya" temasıyla düzenlenen sergi, insanlık mirasını ve farklı kültürlerden hikayeleri bir araya getirecek.

DXOMARK tarafından en iyi akıllı telefon kamerası unvanına layık görülen Huawei Pura 70 Ultra gibi teknolojik cihazlarla çekilen fotoğraflar, serginin öne çıkan eserlerini oluşturacak.

Açıklamada, küratörlüğünü Attila Durak'ın üstlendiği serginin Avrupa'daki tek durağı olarak İstanbul'un seçilmesinin, Türkiye'nin Huawei için öncelikli pazarlardan biri olmasının yanı sıra, Avrupa ile Asya arasında bir köprü niteliği taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Durak, seçkiyi oluştururken teknik yeterlilik, estetik bütünlük ve kompozisyon unsurlarına dikkat ettiklerini belirtti.

Durak, "Gündelik yaşamın sıradan anlarını sanatsal bir objeye dönüştürebilen bu sergi, cep telefonu teknolojisinin fotoğraf sanatında ne kadar ileri bir noktaya geldiğini kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
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