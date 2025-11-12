Haberler

Huawei Watch D2'ye Yeni Sağlık Özellikleri Eklendi

Güncelleme:
Huawei, Watch D2 akıllı saatine mavi renk seçeneği ve iki yeni sağlık işlevi ekledi. Zamanlanmış kan basıncı ölçüm modu ve nabız dalgası ile kalp atış hızı düzensizliği analizi özellikleri sayesinde kullanıcılar sağlıklarını daha etkin bir şekilde takip edebilecek.

Huawei, mavi renk seçeneğini de eklediği tansiyon ölçüm özelliğiyle öne çıkan akıllı saati Watch D2'de, iki yeni sağlık işlevini kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güncellemeyle "Zamanlanmış Kan Basıncı Ölçüm Modu" ve "Nabız Dalgası ve Kalp Atış Hızı Düzensizliği Analizi" özellikleri cihaza dahil edildi.

Yeni "Zamanlanmış Kan Basıncı Ölçüm Modu", kullanıcıların belirledikleri zaman aralıklarında otomatik ölçüm yapılmasını sağlıyor.

"Sabit zamanlı ölçüm" seçeneğiyle gün içinde belirli saatlerde ölçüm yapılabiliyor, "sürekli periyot ölçümü" seçeneğiyle de sabah, gece veya gündüz periyotlarında tansiyon takibi gerçekleştirilebiliyor. Özelliğin, sabah ve gece hipertansiyonu gibi durumların daha etkin yönetimine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Güncellemeyle eklenen bir diğer fonksiyon ise ilerleyen süreçte CE sertifikası alması beklenen "Nabız Dalgası ve Kalp Atış Hızı Düzensizliği Analizi" oldu. Özellik, kullanıcılara tekli veya periyodik ölçümler yapma ve potansiyel risklere karşı uyarı alma imkanı sunuyor.

Analiz sonuçları arasında "kalp atış hızı düzensizliği saptanmadı", "düzensiz kalp atış hızı (atriyal fibrilasyon riski)" ve "şüpheli atriyal fibrilasyon" gibi bildirimler yer alıyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
