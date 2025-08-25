Huawei, Dünyanın İlk 100 Megavat Kapasiteli Hızlı Şarj İstasyonunu Açtı

Çin merkezli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin Çin'in Shenzen şehrinde açtığı dünyanın ilk 100 megavat kapasiteye sahip ultra hız şarj istasyonu, saatte yaklaşık 300 bin kilovat enerji tüketimiyle günde yaklaşık 700 elektrikli ağır vasıtayı şarj edebiliyor.

Çin merkezli telekomünikasyon şirketi Huawei, Çin'de elektrikli ağır vasıtalar için dünyanın ilk 100 megavat kapasiteli ultra hızlı şarj istasyonunu açtı. Çinli Sichuan Yuanqi Xingguang Dijital Enerji Teknolojileri Şirketi tarafından yaklaşık 20,9 milyon dolarlık harcama ile Shenzen şehrinde 11,5 dönümlük bir araziye inşa edilen tesis, aynı anda 150'den fazla aracı şarj edebiliyor ve hem elektrikli yolcu araçlarını hem de elektrikli ağır vasıtaları destekleyen devasa bir altyapı sunuyor. Huawei'nin "Megavat Süperşarj" (Megawatt Supercharge) teknolojisini kullanan tesis, her bir ünite için 600 kilovata kadar şarj gücü sunarak dünyanın en hızlı ticari şarj altyapılarından biri olarak nitelendiriliyor. Bu sayede ağır vasıtaların yalnızca 5 dakikalık şarj ile yaklaşık 100 kilometre menzil kazanabileceği öngörülüyor. Bu durumun lojistik ve taşımacılık işlemlerinde bekleme süresini önemli ölçüde azaltması ve araç sahiplerine de önemli ölçüde ekonomik avantajlar sağlaması bekleniyor. Enerji maliyetlerinde elde edilecek düşüş sayesinde satın alınan araç maliyetlerinin 3 yıl içinde karşılanmasının mümkün olacağı düşünülüyor.

"Günde yaklaşık 700 ağır vasıta şarj edilebiliyor"

Huawei'nin açıklamasında, tesiste yapay zeka destekli yük dengeleme, bulut tabanlı analizler, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve "araçtan şebekeye" (V2G) gibi teknolojilerin de kullanıldığı akıllı bir enerji ekosistemi kurulduğu aktarıldı. Söz konusu tesiste 18 adet 1,44 megavat gücünde ultra hızlı şarj noktası ve 108 adet 600 kilovat sıvı soğutmalı şarj ünitesi bulunduğu ve bu donanım ile günde yaklaşık 700 elektrikli ağır vasıta şarj edilebildiği, bu süreçte saatte yaklaşık 300 bin kilovat elektrik tüketildiği belirtildi. Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji entegrasyonu kapsamında 1 megavat kapasiteli güneş panelli çatı sistemi ve 2 adet saatte 215 kilovat kapasiteli rüzgar destekli batarya depolama ünitelerinin de sürdürülebilir enerji tedarikine katkı sağladığının altı çizildi.

"Karbon emisyonu yılda yaklaşık 45 bin ton kadar azaltılacak"

Huawei'nin hızlı şarj tesisi, Çin'in 2060 yılında elde etmeyi amaçladığı karbon nötrlüğü hedeflerine yönelik katkı sağlarken, ağır nakliye sektöründeki karbon emisyonlarını da yılda yaklaşık 45 bin ton kadar azaltmayı hedefliyor.

Çin, 2030 yılına kadar 25 milyon şarj noktası kurmayı hedefliyor

Söz konusu tesisin Çin'in elektrikli araç üretiminin yanı sıra, ağır vasıtaların elektrikli hale getirilmesinde yaşanan zorluklara çözüm sunmayı hedefleyen ileri teknoloji şarj altyapısında da öncü olmaya yönelik azmini ve kararlılığını öne çıkardığı düşünülüyor. Elektrikli araç kullanımında dünya lideri konumunda olan Çin'in 2030 yılına kadar 25 milyon elektrikli araç şarj noktası kurmayı hedeflediği biliniyor. - PEKİN