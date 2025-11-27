Huawei Developer Competition Europe 2025 için Başvurular Başladı

Huawei'nin Avrupa bölgesindeki geliştiricilere yönelik düzenlediği Huawei Developer Competition Europe 2025 yarışmasına 10 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, bulut ve yapay zeka teknolojileriyle yeni nesil çözümler üretmeyi amaçlayan yarışma, öğrencilerden bireysel geliştiricilere, girişimlerden büyük işletmelere kadar geniş bir katılımcı profiline açık olarak gerçekleştiriliyor.

Kayıt, takım oluşturma ve proje yükleme süreci 10 Aralık'a kadar devam edecek yarışmanın ön eleme sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak. Finale kalan projeler, 17 Aralık'ta İstanbul'da sunulacak, kazananlar ise 18 Aralık'taki törenle duyurulacak.

Yarışma, "AI-Powered Innovations" başlığı altında, makine öğrenimi, bilgisayarla görü, doğal dil işleme ve üretken yapay zeka gibi teknolojilerle karmaşık problemlere çözüm üreten, karar süreçlerini iyileştiren ve akıllı yetenekler geliştiren projeleri değerlendirmeye alacak.

"Digital Transformation Solutions" başlığında ise bulut, nesnelerin interneti (IoT), büyük veri ve otomasyon teknolojilerini kullanarak işletmelerin operasyonlarını sadeleştiren ve verimlilik sağlayan çözümler ön plana çıkacak.

Huawei, katılımcıların projelerinde Huawei Cloud'un sunduğu temel hizmetleri kullanarak yenilikçi, uygulanabilir ve iş değeri yüksek çözümler geliştirmesini teşvik ediyor. Her iki başlıkta ilk altı sırada yer alan takımlar İstanbul'daki final sunumuna davet edilecek.

Yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye ise 2 bin dolar ödül verilecek. Dereceye giren ekipler, Huawei Cloud'un geliştirici ve girişimci programlarına katılım hakkı, bulut kredisi, uluslararası görünürlük ve yatırımcılarla tanışma imkanı da elde edecek.

Huawei Türkiye'den yerel katılımcılara teknik destek

Türkiye'den katılan geliştiricilere Huawei Türkiye tarafından ek destekler de sağlanacak. Katılımcılar, bulut üzerinde uygulama geliştirmeyi kolaylaştıran API araçlarına ve teknik kaynaklara erişim imkanına sahip olacak.

Ayrıca Türkiye'deki katılımcıların, Huawei'nin Dijital Teknoloji Servisleri Ekibi'nden (DTSE) doğrudan teknik destek, ücretsiz bulut ve yapay zeka kuponları ve projelerini geliştirme sürecinde ek yönlendirme alma imkanı bulunacak.