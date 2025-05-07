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Huawei'den Yapay Zeka Tabanlı Yeni Veri Göleti Çözümü

Huawei'den Yapay Zeka Tabanlı Yeni Veri Göleti Çözümü
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Huawei, Almanya'da düzenlenen IDI Forumu'nda, yapay zekaya geçişi hızlandırmayı amaçlayan 'AI Data Lake' çözümünü tanıttı. Bu yenilikçi sistem, veri güvenliğini ön planda tutarak, şirketlerin büyük veri altyapılarını daha verimli kullanmalarını ve analiz süreçlerini hızlandırmalarını sağlıyor.

Huawei, yapay zekaya geçişi hızlandırmayı amaçlayan "AI Data Lake" çözümünü Almanya'da düzenlediği IDI Forumu'nda duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, Huawei'in geliştirdiği yeni yapay zeka tabanlı veri gölü çözümü, işletmelerin büyük veri altyapılarını daha verimli kullanmasını, model eğitimi ve çıkarım süreçlerinde performansı artırmasını hedefliyor.

Yeni çözümde veri güvenliği ön planda tutulurken, OceanProtect adlı yedekleme depolama sistemi, rakiplerine göre 10 kata kadar daha hızlı çalışıyor. Ayrıca fidye yazılım saldırılarını yüzde 99,99 doğruluk oranıyla tespit edebilen çözüm, özellikle enerji sektörü gibi veri güvenliğinin önemli olduğu alanlarda güçlü bir koruma sunuyor.

Veri siloları ortadan kalkıyor, analiz hızlanıyor

DME platformu, Huawei'in Omni-Dataverse teknolojisiyle entegre şekilde çalışarak farklı bölgelerdeki veri merkezleri arasındaki silo yapısını ortadan kaldırıyor. Platform, 100 milyardan fazla dosya içerisinden saniyeler içinde veri çekebilme kapasitesiyle şirketlerin analiz süreçlerini hızlandırıyor.

Platformun içinde yer alan DataMaster aracı, operasyonel süreçleri destekleyen AI Copilot özellikleriyle dikkati çekiyor. Akıllı soru-cevap sistemi, bakım asistanı ve denetim aracı gibi yapay zeka destekli uygulamalar sayesinde kullanıcılar, bakım ve yönetim süreçlerinde daha hızlı ve etkili çözümler üretebiliyor.

Çözüm, sadece veri yönetimini değil aynı zamanda yapay zeka destekli iş modellerini hayata geçirme imkanı sunarken, büyük veri altyapısıyla birleşen bu akıllı çözümler, şirketlerin üretken yapay zekadan maksimum verim almasına katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Başkan Yardımcısı ve Veri Depolama Ürün Grubu Başkanı Peter Zhou, "AI Data Lake" çözümünün, veri depolamada performans, kapasite ve dayanıklılık alanlarında sürekli yenilik getirdiğini belirtti.

Zhou, "Yüksek performanslı yapay zeka veri depolama çözümü Huawei OceanStor A serisi, yapay zeka geliştiricilerin verimliliğini önemli ölçüde artırmasını sağladı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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