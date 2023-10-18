HSBC, Merkez Bankası'nın bu ay faizi yüzde 32,5'e yükseltmesini bekliyor

İngiltere merkezli uluslararası banka HSBC, Türkiye ile ilgili faiz tahminlerini paylaştı. Bankanın Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (CEEMEA) bölge ekonomisti Melis Metiner imzasıyla dün yayımlanan notta, 26 Ekim'deki Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Toplantısı (PPK) için tahmin yer aldı. HSBC, 26 Ekim'de TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 32,5'e yükselteceğini ve son çeyrekte başka bir faiz artışına gitmeyeceğini öngördü.

ŞİMŞEK'İN SÖZLERİ HATIRLATILDI

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemde para politikası duruşunun politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı olduğu ve pozitif reel faize yaklaşıldığı mesajını vermişti" hatırlatması yapılan notta "Bu yorumlar, sıkılaşma döngüsünün sonuna yaklaşıldığı görüşümüzle uyumlu. Şimdilik yılın son çeyreği için ek faiz artışı beklemiyoruz ancak dezenflasyonist süreç hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse TCMB daha fazlasını yapabilir" denildi.

FAİZ HESABINDA 2024 ENFLASYON VURGUSU

Bankanın notunda ayrıca, Türkiye'de politika yapıcıların reel faiz hesabını TCMB'nin yüzde 33'lük 2024 sonu enflasyon beklentisine göre yapıyor göründüğüne işaret edildi.

DÖRT TOPLANTIDA 2150 PUANLIK FAİZ ARTIŞI

TCMB, son dört toplantıda toplamda 2150 baz puanlık artışı yaptı. Faiz yüzde 8,5'ten yüzde 30'a yükseldi.