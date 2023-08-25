Hopi Kullanıcılarına Özel Kampanya ile Kazandırmaya Devam Ediyor

Hopi, kullanıcılarına şehre dönüş ve okula dönüş alışverişleri için özel kampanya düzenliyor. Kampanya kapsamında seçili markalarda geçerli olan 200 Paracık hediye ediliyor.

Kişiselleştirilmiş kampanya platformu Hopi, yılın belli dönemlerinde hayata geçirdiği kampanyalarla kullanıcılarına kazandırmayı sürdürüyor.

Hopi açıklamasına göre, marka, son olarak şehre dönüş ve okula dönüş alışverişleri için hazırladığı kampanyasıyla sayısı 16 milyonu bulan her bir kullanıcısına, seçili onlarca markada geçerli, katlanarak değerlenen 200'er "Paracık" hediye ediyor.

Boyner, Boyner.com.tr, Altınyıldız Classics, Hemington, Brooks Brothers, Benetton, Teknosa, MediaMarkt, Gürgençler, Bella Maison, Kiğılı, Abdullah Kiğılı, Nars, Gallery Crystal, Lee & Wrangler, Nezih ve Lizay gibi markaların katıldığı kampanya, 17 Eylül 2023'e kadar devam edecek.