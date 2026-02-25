Honor MWC 2026'da yapay zeka vizyonunu sergileyecek

Honor, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2026 kapsamında yapay zeka destekli yeni ürün ekosistemini tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor, MWC 2026'da gerçekleştireceği lansmanla "ALPHA PLAN" stratejisinin çıktıları konumundaki yeni cihazlarını sergileyecek.

Yeni cihaz ailesi, mobil cihazları pasif donanımlar olmaktan çıkararak çevreyi algılayan, kullanıcıyı anlayan ve proaktif şekilde hareket eden akıllı sistemlere dönüştürmeyi hedefliyor.

ALPHA PLAN yol haritası, insan merkezli yapay zeka yaklaşımı, açık işbirliği modeli ve cihazlar arası bütüncül entegrasyon üzerine inşa ediliyor. Honor, bu yıl itibarıyla yalnızca yüksek performanslı akıllı telefonlar üreten bir marka olmanın ötesine geçerek yapay zeka destekli cihaz ekosistemi şirketine dönüşümünü hızlandırmayı planlıyor.

Etkinlikte, yapay zekayı robotik bir kamerayla birleştiren "Robot Phone", katlanabilir model "Magic V6" ve Snapdragon Gen 5 platformuna sahip tablet "Magic Pad 4"ün tanıtımı yapılacak.

Geri bildirim verebiliyor

Robot Phone, ALPHA PLAN'in "akıllı cihaz" fazının ilk temsilcisi olarak konumlanıyor. ARRI işbirliğiyle geliştirilen görüntüleme altyapısına sahip Robot Phone, "gimbal" benzeri hareketli mekanik yapısıyla kullanıcıyı gerçek zamanlı algılayıp odakta tutabiliyor.

Kadrajı dinamik biçimde yeniden konumlandırarak çekim sırasında manuel müdahale ihtiyacını azaltan cihaz, sahneyi ve ortam koşullarını değerlendiren yapay zeka altyapısı sayesinde fiziksel yönelimler ve başlık hareketleriyle geri bildirim verebiliyor. Bu yaklaşım, özellikle vlog, canlı yayın ve sosyal medya içerik üretiminde mobil cihazı pasif bir kayıt aracının ötesine taşıyarak, sahneyi anlayan ve tepki verebilen otonom bir çekim asistanına dönüştürmeyi amaçlıyor.

Yeni katlanabilir model Magic V6 ise segmentinde tasarım ve batarya mühendisliğini bir arada ele alan bir model olarak konumlanıyor. Şirketin geliştirdiği silikon-karbon batarya teknolojisi, daha yüksek enerji yoğunluğunu kompakt bir hücre mimarisi içinde sunarak cihazın ultra ince formunu korurken, uzun süreli kullanım performansı sağlamasına imkan tanıyor.

Gelişmiş güç yönetim sistemiyle desteklenen yeni mimari, uzun vadeli batarya sağlığını korumayı hedefliyor. Yoğun kullanım senaryolarında istikrarlı ve sürdürülebilir performans sunmayı amaçlayan Magic V6, geliştirilmiş menteşe yapısı, optimize edilmiş ekran dayanıklılığı ve çoklu görev odaklı yazılım entegrasyonuyla üretkenlik ve premium deneyimi bir arada sunuyor.

Şirketin fiziksel yapay zeka vizyonu kapsamında hareketleri algılayıp kaydedebilen "Becerikli El" sistemi ve "Robot Robert" de MWC 2026 sahnesinde yer alacak.

Honor, 1 Mart'ta gerçekleştireceği küresel lansman etkinliğinde Robot Phone, Magic V6 ve Magic Pad 4 modellerini resmi olarak tanıtacak. Etkinlik, TSI 15.00'te HONOR'un resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. 2-5 Mart tarihleri arasında da MWC Barcelona'da yeni ürünler kullanıcılarla buluşacak.