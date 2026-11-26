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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin ihracatı, yapay zeka sistemlerinde kullanılan elektronik ürünlere yönelik dış talebin büyümesiyle hızlı artış kaydetti.

Hong Kong Nüfus ve İstatistik Dairesinin açıkladığı verilere göre, ekimde bölgenin ihracatı yıllık bazda yüzde 65,6 artışla 764,5 milyar dolara ulaştı.

Yılın ilk 10 ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,4 artışla 6 trilyon 307 milyar dolar oldu.

Bu dönemde elektrikli makine, donanım ve cihazlar ile bunların parçalarının ihracatı yıllık bazda yüzde 53,1, ofis makineleri ve otomatik veri işleme makinelerinin ihracatı yüzde 71,4, telekomünikasyon, ses kayıt ve reprodüksiyon donanımlarının ihracatı yüzde 56,3 artış kaydetti.

İlk 10 ayda Hong Kong'un Tayvan'a ihracatı yüzde 94,6, Singapur'a yüzde 83,6, ABD'ye yüzde 75,6, Tayland'a yüzde 70,1, Malezya'ya yüzde 58,4 ve Çin ana karasına yüzde 51 arttı.

Hong Kong hükümetinden yapılan açıklamada, ihracattaki artışta yapay zeka bağlantılı elektronik ürünlere yönelik talepteki büyümenin etkili olduğuna dikkat çekildi.

Çin'e bağlı "özel idari bölge" statüsündeki Hong Kong, özerk gümrük rejimine sahip ve Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) müstakil üye konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA