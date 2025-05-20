HOMETEX 2025 Ev Tekstilinde Dünyayı Buluşturdu

HOMETEX 2025 Ev Tekstilinde Dünyayı Buluşturdu
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İstanbul'da düzenlenen HOMETEX Fuarı, ev tekstili alanında faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek sektörün ihracata ve istihdama olan katkısını vurguladı. 32. kez gerçekleştirilen fuarda yenilikçi ürünler sergilendi ve önemli iş birlikleri kuruldu.

HOMETEX 2025 ev tekstilinde dünyayı buluşturdu

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen HOMETEX Fuarı, ev tekstili alanında faaliyet gösteren firmaları ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Fuarda, ev tekstili sektörünün ihracata ve istihdama olan katkısının önemi vurgulandı.

Ev tekstili sektörünün en büyük buluşma noktalarından biri olan Uluslararası Ev Tekstil Fuarı (HOMETEX), yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi İstanbul'da ağırladı. Yenilikçi ürünlerin ve trendlerin sergilendiği fuarda, sektör profesyonelleri önemli iş birliklerine imza attı. Bu yıl 32'ncisi düzenlenen öncesi Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Ufuk Oçak açıklamalarda bulundu. Oçak, HOMETEX Fuarı'nın her yıl geliştirilerek sektöre katkı sunduğunu ve sektörün önemli bir istihdam kaynağı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin her yerinde tekstil sektörü için üretim yapıldığını belirten Oçak, "Ev tekstili sektörünün önemli bir istihdam kaynağı. Tekstil sektöründe Türkiye'nin her yerinde üretim yapılabiliyor. Biz de TETSİAD olarak yeni projelerimiz ile sektörü büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Ev tekstili sektörünün ekonomiye katkısından da söz eden Oçak, "Ev tekstili sektöründe 3 milyar doların üzerinde ihracat yapılıyor. İhracatı artırmak için yeni pazarlara ulaşmak için çalışıyoruz. Dünyanın her yerine ulaşmayı hedefliyoruz. Tekstilde kilogram başına 8 dolar getiri oluyor, bu rakam çok önemli. Dışarıya olan bağımlılığımız da her geçen gün azalıyor. Sektör dış ticaret fazlası veriyor. Yeni projelerle sektörün gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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