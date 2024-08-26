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Hollanda Veri Koruma Kurumu, Uber'e 290 milyon avro para cezası kesti

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Hollanda, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'nü "ciddi şekilde" ihlal ettiği belirlenen Uber'e 290 milyon avro para cezası verdi.

Hollanda Veri Koruma Kurumu, Uber firmasına Avrupa'daki sürücülerin kişisel verilerini Avrupa Birliği (AB) kurallarına aykırı biçimde ABD'ye gönderdiği gerekçesiyle 290 milyon avro para cezası kesti.

Hollanda Veri Koruma Kurumu (DPA), Uber'e sürücü verilerinin Birlik yasalarına aykırı biçimde ABD'ye aktarılması nedeniyle ceza kesildiğini açıkladı.

Hollanda Veri Koruma Kurumu, Uber'e 290 milyon avro para cezası kesti

Açıklamada, Uber'in Avrupa'daki taksi şoförlerinin banka hesapları, taksi lisansları, konumları, fotoğrafları, ödeme bilgileri, kimlik belgeleri, suç ve tıbbi kayıtları gibi çeşitli kişisel verilerinin uygun biçimde korunmadığı ve ABD'ye gönderildiği ifade edildi.

"CİDDİ BİR İHLAL"

Uber'in söz konusu uygulamasının AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) yönelik "ciddi bir ihlal" olduğunun tespit edildiğine vurgu yapılan açıklamada, bu nedenle Uber'e 290 milyon avro para cezası verildiği kaydedildi. Açıklamada, Uber'in Avrupa'daki merkezinin Hollanda olduğu ve soruşturmanın Fransa'daki sürücülerin şikayeti üzerine başlatıldığı anımsatılarak, firmanın söz konusu veri aktarımını sonlandırdığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Avrupa Birliği Hollanda Ekonomi Uber Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Taş:

İşte devlet harekete geçti mi böyle olacak, 100-200 bin dolar gibi komik rakamlar yada anlaşmada som düzlükteyiz gibi söylemler olmamalı, yapıştırdın mı cezayı sea gelmeli, uber in 1 haftalık kazancı bu bişey değil ama okkalı ceza helal olsun, Ist alles daar wens:)

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