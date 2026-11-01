Hollanda bayraklı Volendam, 1263 yolcuyla Bodrum Limanı'na yanaştı

Hollanda bayraklı Volendam, 1263 yolcuyla Bodrum Limanı'na yanaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hollanda bayraklı Volendam kruvaziyeri, Rodos'tan hareket ederek 1263 yolcu ve 596 mürettebatla Bodrum Limanı'na yanaştı. Gümrük işlemlerinin ardından kent merkezini gezen yolcuların, akşam saatlerinde Kuşadası'na hareket etmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı bildirildi.
Hollanda bayraklı kruvaziyer "Volendam", 1263 yolcuyla Bodrum'u ziyaret etti.
Dün, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan hareket eden 237 metre uzunluğundaki gemi, bugün sabah saatlerinde Bodrum Limanı'na yanaştı. Ağırlıklı olarak ABD vatandaşlarının yer aldığı gemide, toplam 1263 yolcu ve 596 mürettebat bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, Bodrum kent merkezinde gezip tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti, alışveriş yaptı.
Dev kruvaziyerin akşam saatlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana hareket etmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı bildirildi.