Hollanda bayraklı Oosterdam Bodrum'a ilk seferinde 1952 yolcu taşıdı

Hollanda bayraklı Oosterdam Bodrum'a ilk seferinde 1952 yolcu taşıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hollanda bayraklı yolcu gemisi Oosterdam, Bodrum'a ilk seferini gerçekleştirdi ve 1952 yolcu getirdi. Santorini'den yola çıkan 285 metrelik gemi, 797 mürettebatla sabah Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı; yolcuların ilçe ekonomisine hareketlilik katması öngörülüyor.
Hollanda bayraklı yolcu gemisi "Oosterdam", Bodrum'a ilk seferini gerçekleştirirken, 1952 yolcu getirdi.
Santorini Limanı'ndan yola çıkan 285 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı. ABD vatandaşlarının yer aldığı gemide, toplam 1952 yolcu ve 797 mürettebat bulunduğu öğrenildi. Bodrum'da geçirecekleri sürenin ardından turistik ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezmesi beklenen yolcuların, ilçe ekonomisine hareketlilik katması öngörülüyor.
"Oosterdam", Bodrum'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket etmek üzere ilçeden ayrılacak.