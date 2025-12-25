Haberler

Güven endeksi inşaat sektöründe azaldı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Aralık ayında hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 0,4, perakende ticaret sektöründe ise yüzde 1,1 arttı. İnşaat sektöründe ise güven endeksi yüzde 0,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,4 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 115,4 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 84,5 değerini aldı. - İSTANBUL

