Hizmet Üretimi Haziran Ayında Yıllık %3,7 Arttı

Güncelleme:
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de hizmet üretimi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 artış gösterdi, ancak aylık %0,5 azaldı. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde düşüş yaşandı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretiminin haziran ayında yıllık yüzde 3,7 arttığını, aylık yüzde 0,5 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2025 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 18,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,3 arttı, idari ve destek hizmetleri yüzde 5,2 arttı.

Hizmet üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,8 azaldı, idari ve destek hizmetleri yüzde 1 azaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
