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Hizmet Üretim Endeksi Haziran'da Yıllık %1,3 Arttı

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TÜİK verilerine göre, hizmet üretim endeksi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %1,3, bir önceki aya göre ise %0,6 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yıllık %9,4 ile en yüksek artışı gösterirken, gayrimenkul hizmetleri %8,8 azaldı. Aylık bazda ise ulaştırma ve depolama ile bilgi ve iletişim artarken, konaklama, gayrimenkul, mesleki ve idari hizmetler geriledi.

Hizmet üretim endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,5 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,8 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,7 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,8 azaldı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,6 arttı

Hizmet üretim endeksi 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,9 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,9 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,7 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,5 azaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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