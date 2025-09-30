Haberler

Hizmet Üretici Fiyatları Ağustos'ta Yükseldi

Hizmet Üretici Fiyatları Ağustos'ta Yükseldi
Güncelleme:
TÜİK, ağustos ayında hizmet üretici fiyatlarının yıllık yüzde 36,16, aylık yüzde 2,47 arttığını açıkladı. Ulaştırma, konaklama, bilgi iletişim ve gayrimenkul hizmetlerinde dikkate değer artışlar kaydedildi.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretici fiyatları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 34,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,09 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,91 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36,51 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,62 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 49,24 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 47,17 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,54 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,91 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,35 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,01 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,95 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,23 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,17 artış gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
