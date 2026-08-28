Haberler

H-ÜFE Temmuzda Yıllık %32,77 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 3,94, yıllık bazda yüzde 32,77 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 3,94, yıllık bazda yüzde 32,77 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3,94, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,95, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,71 yükseldi.

Endeks, Temmuz 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 37,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 27,63, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 29,56, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 21,92, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 36,18 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 30,62 arttı.

H-ÜFE'de, temmuzda bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,71, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,7, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,41, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,26, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,68 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 5,41 artış gerçekleşti.

Kaynak: AA
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın
Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Pelin Akil gördüklerine inanamadı: Aklımı kaybedeceğim şu an

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: Aklımı kaybedeceğim şu an
Böyle iş ilanı görülmedi! Ayda 10 bin dolar maaşla dondurma yiyecek

Snoop personel arıyor! Yapacağı işi duyan başvuruya koştu
Geçirdiği yüz nakli hayatını karartmıştı! Didem Ceran’ın arınma ritüeli

Yüz nakli hayatını karartmıştı! Didem Ceran’dan arınma ritüeli
Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu

Bu ne hal Salah? Herkes aynı soruyu soruyor
Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek'e olay yaratacak tepki: Ayranınız yok transfer etmeye...

Yaptığı paylaşım yenilir yutulur cinsten değil