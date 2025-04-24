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Hizmet, Perakende ve İnşaat Sektörlerinde Güven Endeksi Düşüşte

Hizmet, Perakende ve İnşaat Sektörlerinde Güven Endeksi Düşüşte
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerinin düştüğünü açıkladı. Hizmet sektöründe yüzde 4,3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 ve inşaat sektöründe yüzde 4,2 azalma yaşandı.

Güven endeksi, nisanda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 4,3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 ve inşaat sektöründe yüzde 4,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisanda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 4,3 gerileyerek 109,5 oldu. Perakende ticaret sektöründe ise yüzde 2,5 azalarak 110,6, inşaat sektöründe yüzde 4,2 gerileyerek 85,1 değerini aldı.

Hizmet sektöründe nisanda bir önceki aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 6,6, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 6,9 azalırken, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,8 artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,6, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,4, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi de yüzde 2,5 geriledi.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,9, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 6,4 azalış gösterdi.

Kaynak: AA / Sehernur Karsu - Ekonomi
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