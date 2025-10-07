Hizmet dökümünde 'K' harfi olanlar dikkat! SGK uyardı, emekli olamayabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Kurum, e-Devlet üzerinden görüntülenen hizmet dökümlerinde "K" harfi bulunan sigortalıların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

HİZMET DÖKÜMÜNDEKİ "K" HARFİ NE ANLAMA GELİYOR?

SGK'nin açıklamasına göre; hizmet dökümünde yer alan "K" harfi, ilgili iş yerinin "Kontrollü İş Yeri" statüsünde izlendiğini gösteriyor. Bu iş yerlerinde bildirilen sigortalı çalışmalar, emeklilik hesabında geçerli olmayabilir.

EMEKLİ MAAŞLARI İPTAL EDİLEBİLİR

Emekli olunsa da yapılan incelemeler sonucunda sahte sigortalılık tespit edilirse emekli maaşları iptal edilip, ödenen maaşlar ve hak kullanımları faizleriyle geri isteniyor.

Kurum, e-Devlet üzerinden "Hizmet Dökümü" sayfasının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi.