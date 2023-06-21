HİSE Global ve Arte Charpentier stratejik iş birliği anlaşması imzaladı

HİSE Global ve Arte Charpentier arasındaki iş birliği üç ana başlıkta toplanıyor. Öncelikle, Türkiye'de hayata geçirilecek şehircilik ve inşaat projelerine odaklanılacak. Bunula birlikte Afrika'da özellikle Türk ve yabancı müteahhitler tarafından gerçekleşecek projelere teknik destek sağlanacak. Orta Asya ve Avrupa'da faaliyet gösteren müteahhitlere ve kamu otoritelerine ise "araziden proje teslimine" bütünsel hizmet sunularak yüksek kalitede, yaşanabilir projelerin verimli bütçe ve zamanlamalar ile hayata geçirilmesi sağlanacak.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 TEKNİK MÜŞAVİRLİK FİRMASINDAN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Etki alanının tüm dünyayı kapsaması hedefiyle atılan iş birliği adımı hakkında HİSE Global kurucu ortağı Ebru Öz, İstanbul'da gerçekleşen imza töreninde, "50 yılı aşkın süredir bilgi, teknoloji, kalite, deneyim ve iş ahlakını her zaman en önde tutan bir aile şirketi olarak, uluslararası kabul gören bir dünya şirketi haline gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yolculukta Arte Charpentier gibi, dünya çapında projelere imza atan köklü bir mimarlık firması ile birlikte ilerleyeceğimiz için gururlu ve heyecanlıyız. Bu iş birliğinin uzun yıllar boyunca hem yatırımcılara sağlayacağı güven ortamı ile ekonomimize katkı sağlayacağına hem de sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için fark yaratan işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Büyük ölçekte çalışan ilk Türk teknik müşavirlik firması olmak üzere attığımız adımda küresel gücümüzü artırmayı, sürdürülebilir şehircilikte dünyanın en büyük 10 teknik müşavirlik firmasından biri olmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE PAZARINA İLİŞKİN UZUN SÜRELİ İLİŞKİLER GELİŞTİREBİLİRİZ"

Arte Charpentier CEO'su Andrew Hobson ise "Arte Charpentier, dünya standartlarında profesyonel hizmetler ve projeler sunma konusunda ortak bir kararlılığa işaret ettiği için HİSE Global ile bir iş birliği anlaşması imzalamaya büyük değer veriyor. Ortak değer ve ilkeleri paylaşıyoruz. Hem Fransa hem de Türkiye zengin kültürel mirasa ve farklı mimari tarzlara sahip olduğundan, bu iş birliği Türkiye'deki mimari ortam, inşaat uygulamaları ve yönetmelikler hakkında kapsamlı bilgiye sahip yerel profesyonellerle iş birliği yapma fırsatı sunuyor. Uzmanlığımızı HİSE Global ile birleştirerek, Türkiye'deki müşterilerin özel ihtiyaç ve tercihlerine göre uyarlanmış yenilikçi ve kültürel açıdan duyarlı mimari çözümler sunabiliriz. Geleceğe yönelik vizyonumuz, sağlam bir uluslararası mevcudiyet oluşturmaya odaklanmıştır. HİSE Global ile güçlerimizi birleştirerek onların yerel bilgi ve kaynaklarından faydalanabilir, Türkiye pazarına ilişkin değerli içgörüler edinebilir ve uzun süreli ilişkiler geliştirebiliriz. Bu stratejik ittifak hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte büyük ölçekli projeler üstlenmek için kolektif yeteneklerimizi güçlendiriyor. Ayrıca, bu iş birliği en iyi uygulamaların, yenilikçi tasarım yaklaşımlarının ve sürdürülebilir yapı tekniklerinin paylaşımını kolaylaştıracaktır. İş birliğine dayalı bir ortam büyüme ve yaratıcılığı besleyecektir. Güçlü yönlerimizi sinerji haline getirerek nihai hedefimiz, coğrafi sınırları aşan, yapılı çevre üzerinde kalıcı ve sürdürülebilir bir etki bırakan çığır açıcı kentsel ve mimari çözümlere öncülük etmektir" diye konuştu.