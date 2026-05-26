Hisarcık Taşıyıcılar Kooperatifinde Murat Zeytin güven tazeledi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde faaliyet gösteren Hisarcık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde yapılan olağan genel kurulda mevcut başkan Murat Zeytin yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Hisarcık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin Kongre Salonu'nda 86 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda idari ve mali raporlar okunarak oy birliğiyle ibra edildi. Ardından yapılan seçimde tek aday olarak yarışan Murat Zeytin, üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine ise Mehmet Ali Kavkacı, Türkay Kırlı, Sıtkı Coşgun ve Hasan Demirel getirildi.

Seçim sonrası bir konuşma yapan Başkan Murat Zeytin, kendisine duyulan güvenden dolayı tüm ortaklara teşekkür ederek, "Birlik ve beraberlik içinde kooperatifimizi daha ileriye taşımak ve üyelerimizin haklarını korumak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

